Marvel's Spider-Man 2: nuove modalità di gioco in arrivo entro fine anno

Una delle notizie più attese riguardo a Marvel's Spider-Man 2 è finalmente arrivata, ovvero quando arriveranno due modalità di gioco, molto richieste dai fan fin da prima dell'uscita del gioco.

Si tratta del New Game Plus e dell'opzione Replay Missioni, le quali sembrano entrambe previste entro la fine del 2023.

La conferma è arrivata direttamente da James Stevenson di Insomniac Games, il quale ha riferito che entrambe le modalità arriveranno tramite un aggiornamento del gioco, potenzialmente proprio in quello previsto per il mese di dicembre.

Le due opzioni promettono di migliorare notevolmente l'esperienza di gioco. La modalità New Game Plus è un vero e proprio must per molti appassionati dei giochi single player, visto che consente ai giocatori di affrontare nuovamente la campagna mantenendo tutti i progressi e gli oggetti acquisiti durante la prima run.

Questo aggiunge una dimensione extra alla rigiocabilità, offrendo la possibilità di esplorare il gioco con un approccio diverso.

D'altra parte, l'opzione Replay Missioni è una caratteristica altrettanto attesa. Con questa funzione, difatti, i giocatori potranno riaffrontare le missioni già completate senza dover ricaricare specifici salvataggi.

Questo significa che sarà possibile ripetere una missione per raggiungere obiettivi diversi, per sperimentare nuovi approcci o, molto semplicemente, per riaffrontare una boss fight, o una sequenza di gioco, particolarmente gradita.

Queste funzionalità sono un'aggiunta benvenuta a un gioco che, come vi raccontavamo nella nostra lunga recensione, è già di per sé ricco e coinvolgente.

L'annuncio dell'arrivo del New Game Plus, e dell'opzione Replay Missioni, hanno entusiasmato i fan, dimostrando ancora una volta l'impegno di Insomniac Games nel migliorare e arricchire l'esperienza di gioco per i suoi utenti.

Mentre attendiamo con l'arrivo di queste funzionalità, entro la fine del 2023, non ci resta altro da scoprire che la data delle ovvie espansioni del gioco che non tarderanno nel venire presentate.