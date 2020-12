Mass Effect: ecco il trailer del nuovo capitolo

Vociferato e atteso dai fan della saga, il nuovo Mass Effect si mostra finalmente ai finali di battuta di questi ‘The Game Awards 2020’. Il secondo annuncio di casa BioWare in questa lunga nottata dedicata ai migliori videogiochi dell’anno. Infatti, è stato annunciato anche il nuovo Dragon Age, a sei anni di distanza dall’ultimo capitolo. Ma bando alle ciance e analizziamo ciò che la software house canadese ha voluto mostrare ai vari utenti.

“Dai un’occhiata al prossimo capitolo dell’universo di Mass Effect. Un team veterano di BioWare è alle prime fasi di ciò che è all’orizzonte per il franchise e siamo entusiasti di mostrarvi dove ci dirigeremo dopo!“, annuncia la descrizione del trailer sottostante. Ed effettivamente è così: i misteriosi fotogrammi mostrano i detriti di battaglie spaziali perse nel tempo fin quando, in una grande distesa innevata, non viene ritrovato un frammento d’armatura riportante ‘N7’.

Ciò che un po’ delude è la genericità dell’annuncio stesso: come World Premìere conclusiva di questi Game Awards, si poteva sicuramente essere più precisi, piuttosto che pubblicare un semplice teaser (seppur sensazionale). D’altronde, durante l’annuncio della trilogia rimasterizzata, Casey Hudson, GM di BioWare, aveva anticipato importanti novità legate proprio al futuro della saga. Purtroppo, non è stato svelato alcun periodo di pubblicazione.

