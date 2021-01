Mass Effect Legendary Edition: svelato prezzo e data di uscita?

Da quanto abbiamo appreso negli ultimi mesi, Bioware sembra essere molto impegnata su più fronti. Oltre al più volte annunciato quarto capitolo della saga di Dragon Age, siamo a conoscenza di un nuovo gioco di Mass Effect e della collection Mass Effect Legendary Edition, contenente le rimasterizzazioni dei primi tre titoli. Non scordiamoci, infine, dei lavori su Anthem Next, progetto che per il momento sembra essere sparito dai radar.

A scuotere il web però, sono alcuni recenti leak riguardanti la Mass Effect Legendary Edition. Dopo essere stata annunciata qualche mese fa, questa riedizione non ha mai ricevuto nessun tipo di aggiornamento, e tanto meno ne sappiamo ufficialmente la data di uscita. A colmare quest’ultima informazione, potrebbero essere stati questi ultimi leak, i quali hanno suggerito l’arrivo sul mercato di questa collection per il prossimo 12 marzo.

(Leaked) Mass Effect Legendary Edition will be released on March 12th 👀 Source 1:https://t.co/mRtsfo4DlG Source 2:https://t.co/JeW4d8pF8j pic.twitter.com/mfpnl5Bsqq — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) January 11, 2021

Oltre alla data di lancio, questi leak riportano anche il prezzo col quale verrà venduto Mass Effect Legendary Edition su PlayStation 4, ovvero al costo di 79,90 Dollari. Entrambi i presunti leak, sono stati anche riportati da diversi utenti su Twitter, per ora è l’unico modo per trovare queste informazioni, dato che le pagine sui siti che avevano svelato in anticipo questi dettagli sono state cancellate velocemente.

Come accade in queste occasioni, vi consigliamo di prendere queste informazioni con le dovute attenzioni. Al momento Bioware non ha svelato ancora ufficialmente prezzo e data di uscita di Mass Effect Legendary Edition; ma se i leak dovessero essere attendibili aspettiamoci qualche comunicazione a breve. Cosa ne pensate di questi ultimi rumor riguardante la remastered dei primi tre Mass Effect? Vedete plausibile un lancio di questo titolo nella prima metà di marzo? Diteci la vostra con un commento nella sezione apposita.