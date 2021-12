Matrix, la tech demo per PS5 e Xbox ha il traffico più realistico di sempre

La tech demo di Matrix, lanciata in occasione dei The Game Awards 2021, continua a far innamorare gli utenti, che hanno deciso di sperimentare in diverse maniere tutte le possibilità offerte dall’Unreal Engine 5. Dopo aver trovato il modo di uscire fuori dai confini, negli scorsi giorni un utente si è chiesto se fosse possibile calcolare quanto fosse realistico il traffico all’interno della città. Beh, il risultato di questo “test” è stato decisamente positivo.

In questo specifico caso, l’esperimento avvenuto nella tech demo di Matrix si è svolto piazzando una macchina in una sorta di super strada, chiaramente ispirata a quelle statunitensi. Il risultato è stato decisamente incredibilmente. La fila di macchine che si è creata infatti è di ben 1km reale. Si tratta di un quantitativo reale decisamente imparagonabile rispetto ad altri videogiochi. Una situazione che si avvicina al realismo più estremo ed assoluto.

Le capacità tecniche dell’Unreal Engine 5, infatti, non sono solo grafiche. Il motore di casa Epic Games non si pone come obiettivo quello del fotorealismo, o meglio non solo, ma anche quello di poter creare scenari e comportamenti realistici, oltre che a vari giochi di luce. Processi tecnici necessari per riuscire a raggiungere la tanto desiderata next gen, che appare evidente non sboccerà solamente restando ferma al comparto puramente grafico.

Matrix al momento resterà una tech demo, ma non è detto che in futuro Warner Bros. non decida di creare un videogioco stand alone. Certo, sarà difficile riuscire a vedere lo stesso, identico livello di dettaglio in merito, considerando che un titolo vero e proprio è completamente differente, ma tantissimi giocatori sono rimasti comunque ammaliati anche dal level design del tutto. Chissà, forse un giorno l’universo cinematografico tornerà ad essere giocabile anche su console e PC.