Matrix, l’esperienza interattiva è disponibile ora! Ecco l’incredibile trailer

Annunciata nel corso degli ultimi giorni, l’esperienza in Unreal Engine 5 di Matrix è finalmente disponibile. Come promesso a parte di Warner Bros. ed Epic Games, il “prodotto” è stato presentato ai The Game Awards, con un’interessante trailer e una presentazione da parte di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, rispettivamente interpreti di Neo e Trinity nella quadrilogia della saga creata e diretta dalle sorelle Wachowski.

A differenza di quanti in molti potevano immaginare, l’esperienza di Matrix in Unreal Engine 5 non è un vero e proprio videogioco, ma più che altro una tech demo della ddurata di circa 15 minuti, che mostra il pieno potenziale del nuovo motore grafico di casa Epic Games e delle nuove console. La breve esperienza, infatti, è al momento disponibile solo su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. La versione PC, per ora, latita e non è stata ancora annunciata.

Grazie ad alcuni video presenti su YouTube, siamo già in grado di mostrarvi l’esperienza di Matrix lanciata nelle ultime ore. E come vi avevamo già anticipato, si tratta in realtà di una tech demo, dove sono presenti un paio di scenari e la possibilità di attivare un determinato tipo di illuminazione rispetto ad un altro. Tra sparatorie e walk aroud, incluso un giro in macchina, tutto lascia decisamente a bocca aperta e mette in mostra quale sarà il risultato ottenibile nel corso dei prossimi anni non appena ci sarà la possibilità di poter gestire mondi più complessi in game.

The Matrix Awakens è già disponibile ora per il download. Vi invitiamo a scaricarlo nel caso foste interessati a scoprire qualcosa di più sull’Unreal Engine 5. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo.