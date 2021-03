Max Payne: la saga sta per tornare? Si, secondo un rumor

Max Payne sarebbe vicino al ritorno? Stando ad un rumor emerso su Reddit nelle scorse ore, Rockstar Games starebbe preparando un nuovo capitolo dell’IP, dopo un’assenza lunga ben 9 anni. Il progetto sarebbe in sviluppo oramai da diverso tempo e vedrebbe anche il coinvolgimento di Dan Houser, che ritornerebbe nel team di sviluppo dopo una lunga assenza.

Il nuovo progetto legato Max Payne dovrebbe uscire con il marchio Judas e dovrebbe essere a tutti gli effetti un sequel vero e proprio del terzo capitolo. L’opera viene definita ambiziosa e i lavori sarebbero cominciati a tutti gli effetti nel 2020, mentre tre anni prima Rockstar Games si è concentrata sulla pre-produzione. Remedy Entertainment (sviluppatori originali dei primi due capitoli) non sarebbero coinvolti. L’uscita sarebbe però fissata dopo la release di un altro progetto attualmente in lavorazione (almeno sempre secondo i rumor), ovvero GTA VI, quindi tra il 2024 e il 2026.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, il nuovo Max Payne debutterebbe solamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il target è la risoluzione in 4K e i 60 frame al secondo. Non si fa riferimento ad una versione PC ma conoscendo il workflow di Rockstar Games non è escluso che potrebbe debuttare in un secondo momento, come già accaduto con Grand Theft Auto V e il più recente Red Dead Redemption 2.

Si naviga a vista, dunque. Il ritorno di Max Payne allo stato attualo è più un’idea fantasiosa ma è anche possibile che Rockstar stia effettivamente lavorando sul franchise. D’altronde il team di sviluppo è conosciuto per lanciare pochissimi giochi durante una generazione di console, dunque al di là di un ritorno di Grand Theft Auto, la possibilità di vedere un nuovo progetto è abbastanza alta. I tempi saranno comunque molto lunghi ed è bene non farsi trascinare dall’hype, soprattutto visto il precedente di Agent.