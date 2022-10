L’inizio di Lucca Comics & Games 2022 è alle porte: da domani venerdì 28 ottobre 2022 fino a martedì 1 novembre 2022 la più grande kermesse dedicata a fumetti, videogiochi e cultura pop in generale aprirà le porte ai suoi visitatori e per la prima volta in assoluto ci sarà anche MediaWorld. La catena retail tedesca parteciperà infatti alla fiera che si terrà nella città toscana, con un calendario ricco di appuntamenti e iniziative decisamente interessanti per tutti i videogiochi.

La locazione di MediaWorld sarà l’intero Baluardo di San Donato, che verrà personalizzato con diverse aree dedicate al gaming e ai simulatori. Presenti però anche un’area VIP Lounge, uno Smart Shop e diverse attività collaterali, dedicate ai tornei Esports, Meet&Greets, dirette live su Twitch, photo bhoot e molto altro. Anche l’accesso sarà un’attività ludica: per poter entrare si potranno infatti risolvere degli indovinelli in stile Ready Player One, film diretto da Steven Spielgerg, all’insegna dell’interazione. Ci sarà anche uno Smart Shop, dove sarà possibile effettuare acquisti di prodotti e accessori di Acer, Asus, Lenovo, Logitech, Samsung e molti altri. Spazio anche per gli NFT: nella zona Meet&Greet sarà infatti possibile incontrare diversi artisti famosi, che creerano insieme al pubblico opene uniche dal vivo, che saranno trasformate in un token non fungibile. L’esperienza dei visitatori potrà poi essere immortalata grazie a una serie di foto, che potranno essere scattate giocando con il look grazie a maschere e balloon presenti nei vari corner. La stampa della foto sarà immediata e verrà anche spedita in digitale via mail.

Il padiglione è stato progettato dal fumettista Giovanni Timpano ed è ispirato ai videogiochi che saranno protagonisti dei tornei per tutta la manifestazioni: Fortnite, Assetto Corsa Competizione, League of Legends e Rocket League. Le ambientazioni dei giochi sono state rivisitate dal fumettista, rendendo omaggio a luoghi e paesaggi più suggestivi di Lucca. Lo spazio di MediaWorld sarà di ben 250 metri quadrati, che ospiterà un corner dedicato ai simulatori, due zone gaming con postazioni di gioco dotate di GPU NVIDIA GeForce RTX e un’area VIP animata da numerosi special guest. Al centro dell’edificio sarà presente un palco che ospiterà diversi personaggi e aziende, tra cui Bryan Box (speaker di Radio 105) e diversi content creator, streamer e pro-player come Counter, Los Amigos, Efesto, Amos Laurito, Allerendys, Lauridis e i coach della Samsung Morning Stars, la Jean Alesi esports Academy e molti altri.

Per quanto riguarda l’Esports, il padiglione ospiterà le finali della prima edizione della MediaWorld Esport Cup. Si tratta di un torneo dedicato ai videogiochi protagonisti, dove diversi giocatori che hanno fronteggiato nella fase eliminatoria si sono qualificati. I torneo sono gestiti con AK Esports, ma ci sarà anche la possibilità di qualificarsi in logo, grazie il community event, che si terrà dal 20 al 31 ottobre. I migliori utenti si sfideranno dal vivo sul palco e in live streaming e per i vincitori ci sono in palio ben venti gift card della catena retail, con l’importo che varierà in base al loro piazzamento sul podio. Il regolamento è consultabile a questo indirizzo.