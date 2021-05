Metal Slug diventa un metroidvania: gameplay trailer del nuovo capitolo

Se siete nati tra gli anni 80 e 90 ricorderete bene i pomeriggi passati nelle sale giochi. Purtroppo questa usanza nel nostro paese si è persa e, col passare del tempo, i cabinati sono pian piano spariti. Se c’è un gioco che viene associato a questo periodo quello è sicuramente Metal Slug, il famoso sparatutto a scorrimento orizzontale prodotto nel 1996 dalla SNK. Il successo dell’opera lo ha portato ad avere diversi seguiti con ambientazioni e trame sempre più folli ed esagerate non stravolgendo quasi mai il gameplay, semplice ma incredibilmente difficile nei livelli più avanzanti.

Sono passati ormai diversi anni dall’ultimo capitolo della serie ma sembra che il franchise stia tornando prepotentemente in vita grazie ad un nuovo gioco prodotto sempre dalla SNK chiamato Metal Slug Awakening. Già un paio di settimane fa vi abbiamo mostrato il trailer di presentazione il quale ha diviso nettamente il pubblico. Innanzitutto Awakening sarà disponibile per dispositivi mobile, e già questo ha fatto storcere il naso ai fan di vecchia data. In secondo luogo bisogna considerare che questo nuovo episodio ha subito diverse modifiche, raccontate diversi giorni fa attraverso il primo filmato gameplay.

Come abbiamo potuto vedere già precedentemente Metal Slug Awakening saluta il pixel art sposando più uno stile 3D. Dal gameplay raccontato dagli sviluppatori, che vi lasceremo proprio qui di seguito, la novità che salta all’occhio è la mappa che abbraccia lo stile dei “metroidvania” con delle aree che si collegano tra di loro lasciando totale libertà al giocatore. Ogni personaggio che sceglieremo avrà delle abilità uniche, ad esempio Marco avrà la possibilità di fare scatti per evitare i proiettili nemici.

Ulteriori novità ci verranno mostrate prossimamente, vengono citate ad esempio modalità inedite e nuove sezioni di gameplay. Gli sviluppatori ci tengono inoltre a precisare che a giugno si terrà una closed beta per provare il gioco. Vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire eventuali dettagli su questo Metal Slug Awakening.