Metal Slug J sarà il nuovo gioco della serie per mobile

SNK ha annunciato Metal Slug Code J, sul proprio account ufficiale di Youtube. Si tratta del nuovo capitolo della storica serie sparatutto, nata nel 1996 con il primo Metal Slug disponibile per Neo Geo e arcade. Il capitolo più recente, invece, è Metal Slug Attack, titolo rilasciato nel 2016, sempre per dispositivi mobile.

Metal Slug Code J, però, è soltanto un titolo provvisorio e sarà sviluppato da SNK e da TiMi Studios – una consociata di Tencent Games e che attualmente sta lavorando anche al nuovo MOBA di Pokèmon. Attualmente, non è stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che il titolo sarà disponibile su tutti i dispositivi mobile iOS e Android.

Dal filmato qui sopra, si evince che il gioco conserverà le classiche meccaniche a scorrimento orizzontale in 2D, tipico della serie, introducendo scenari, modelli interamente tridimensionali e armi inedite – come un cannone spara ghiaccio, in grado di congelare i nemici. A quanto pare, Metal Slug Code J ci proporrà anche alcuni celebri e stimati momenti del passato, come l’ambientazione desertica e il combattimento con l’enorme boss a forma di granchio, presente già in Metal Slug 3. Trattandosi di un gioco mobile, i pulsanti a schermo sono inevitabili. Pertanto, bisognerà poi testare empiricamente se saranno comodi da usare, considerando la dinamicità del gameplay.

Forse un gioco per mobile non è esattamente ciò che i fan della serie e i giocatori di vecchia data aspettavano, specialmente dopo tutti questi anni. Tuttavia, bisogna considerare anche che TiMi Studios ha lavorato a giochi importanti in ambito mobile. A tal proposito, si menziona il contributo in Call of Duty Mobile e il suo lavoro con Pokemon Unite. Oramai, il mondo del gaming portatile non può non annettere i dispositivi mobile sotto il suo tetto, poiché sono utilizzati da un gran numero di utenti, appartenenti a più fasce d’età, che possono giocare senza spendere soldi aggiuntivi per una console.