Metro Exodus riceverà un seguito, THQ Nordic lo conferma

Metro Exodus riceverà un seguito: THQ Nordic conferma che gli sviluppatori di 4A Games sono al lavoro su un nuovo capitolo della serie.

Metro Exodus è stato uno dei giochi più chiacchierati dell’anno, per lo più per questioni negative, purtroppo. Come di certo saprete, con un preavviso non molto ampio il publisher ha deciso di rilasciare il gioco in esclusiva su Epic Games Store: molti avevano però già prenotato il gioco su Steam e si sono sentiti traditi da questo scelta. Il review bombing ha inoltre espresso con chiarezza il fastidio del pubblico. Nonostante tutta la cattiva pubblicità, Metro Exodus ha venduto bene e un seguito è garantito. A dirlo è Lars Wingefors, CEO di Nordic.

Non si tratta di un annuncio completo e ufficiale, ma come potete vedere anche nel twet qui sotto, THQ Nordic ha confermato che 4A Games è effettivamente al lavoro su un nuovo capitolo per la serie. Per ora non ci sono altre informazioni: non sappiamo in che modo la trama proseguirà e non sappiamo la data di uscita né le piattaforme di riferimento.

Volition's new Saints Row game is "well into development" and 4A Games is indeed working on the next Metro game, Wingefors said during the investor presentation. — Nathan (@DarkDetectiveNL) August 14, 2019

Considerando che la next-gen non è troppo lontana, esiste la possibilità che il nuovo progetto degli sviluppatori sia destinato a fare la propria comparsa su PS5 e Xbox Scarlett, anche se non è da escludere che possa essere cross-gen. Sulle caratteristiche di gioco, avrebbe senso se 4A Games decidesse di proseguire sul percorso già tracciato, puntando su zone molto aperte e su un mix tra survival e sparatutto. Ovviamente queste sono solo supposizioni e non vanno considerate come informazioni ufficiali.

Nulla esclude, inoltre, che gli sviluppatori siano al lavoro su più progetti: pare difficile, viste le dimensioni non troppo generose di 4A Games, ma anche in questo caso non possiamo dirlo con certezza. L’attesa non sarà brevissima, probabilmente, quindi nel frattempo diteci: come vorreste che fosse questo nuovo della serie? Simile a Metro Exodus?