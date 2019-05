Metro Exodus: THQ ritratta, su Epic Store il gioco ha venduto bene

Metro Exodus è andato bene o male in versione PC? Dopo alcune dichiarazioni dubbie, THQ Nordic si esprime nuovamente sull'argomento.

Come avete potuto leggere, ieri vi abbiamo segnalato le dichiarazioni del CEO di THQ Nordic, Lars Wingefors, riguardanti le vendite di Metro Exodus. Il dirigente ha affermato che la maggior parte delle copie vendute dal titolo sviluppato da 4A Games provengono dalle console. Wingefors non ha voluto commentare la versione PC distribuita su Epic Games Store, ma dalle dichiarazioni era facile intuire che Metro Exodus non ha raggiunto i risultati sperati. Ora, però, THQ Nordic ha riformulato quanto già detto.

Parlando ai microfoni di PCGamesN, Wingefors ha affermato: “Epic Games Store ha superato le nostre aspettative in termini di vendite sia per Metro Exodus che per Satisfactory durante l’ultimo quarto. Epic Games Store è una piattaforma digitale di primo livello in termini di ricavi generati per unità vendute nel quarto conclusosi a marzo.”

“Le mie dichiarazioni di ieri riguardo le vendite di Metro Exodus su console si riferivano alle due versioni del gioco combinate, sia fisiche che digitali. Queste hanno determinato la maggior parte dei ricavi di Metro Exodus.” Con questa dichiarazione, quindi, THQ Nordic sta affermando che il titolo ha superato le aspettative, anche se non sono stati indicati numeri esatti e, sopratutto, non viene indicato quali siano queste “aspettative”: dopo la reazione del pubblico, adirato per l’esclusività annunciata in vicinanza del lancio, non crediamo che il publisher avesse grandi speranze in merito.

In ogni caso, pare che il gioco abbia ottenuto risultati positivi; inoltre, 4A Games sembra essere già al lavoro su un nuovo titolo: trovate tutte le informazioni a questo indirizzo. Diteci, voi avete giocato a Metro Exodus? In che versione?