Metro Exodus, gli sviluppatori stanno lavorando ad un nuovo titolo

4A Games, la software house dietro Metro Exodus, ha stretto una collaborazione con THQ Nordic per lo sviluppo di un nuovo titolo non ancora annunciato.

Grandi, anzi grandissime notizie per i fan di 4A Games, i creatori dell’ottimo Metro Exodus. La software house, oltre che sui contenuti aggiuntivi per l’ultimo capitolo della saga ispirata ai romanzi dello scrittore Dmitry Glukhovsky, sta lavorando infatti anche ad un titolo AAA non ancora annunciato. Un’ottima notizia, considerando la bontà dei precedenti lavori di 4A Games.

A svelare l’esistenza di tale promettente ed intrigante titolo è stata THQ Nordic, affermando di aver stretto un accordo con la software house dietro Metro per la pubblicazione di questa misteriosa avventura. Nella stessa occasione THQ Nordic, Deep Silver e Coffee Stain Studios hanno svelato di avere ben 80 titoli attualmente in sviluppo, con 48 dei quali non ancora annunciati.

Unendo questo inatteso ma gradito annuncio al fatto che THQ Nordic ha rivelato qualche giorno fa di aver in serbo per l’E3 due grandissimi ritorni di celebri saghe è chiaro come l’interesse della community sia decisamente elevato nei confronti di 4A Games. Che la oramai prossima kermesse di Los Angeles ci dirà qualcosa di più su questo misterioso titolo?

Mentre uno dei due annunci potrebbe essere probabilmente legato a Gothic e Piranha Bytes sul rimanente rimangono infatti diversi dubbi. Sarà quindi necessario attendere ancora poco più di un mese prima di poter scoprire l’identità dei due misteriosi titoli. Oltre al già citato Gothic sono in particolare i nomi di Red Faction, Darksiders e Timesplitters ad accendere particolarmente gli animi della community in vista del prossimo E3 Los Angeles. Animi che, neanche a dirlo, sono già decisamente caldi di loro vista la portata dell’evento in questione.

Che ne pensate di questa notizia: secondo voi su cosa sta effettivamente lavorando 4A Games? La loro prossima opera esplorerà territori completamente nuovi o l’influenza di Metro Exodus si farà comunque sentire? Fatecelo sapere nei commenti!