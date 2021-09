Metroid Prime: oltre al quarto capitolo Nintendo avrebbe un’altra sorpresa

Sono passati diversi anni da quando Metroid Prime 4 è stato annunciato da Nintendo, e sappiamo tutti benissimo, purtroppo, come si sono evolute le cose per quel progetto. La saga di Metroid però è ancora viva e vegeta e oltre all’imminente Dread sembra che Nintendo abbia molto altro in cantiere.

Stando ad un recente tweet della nota insider Emily Rogers, Nintendo avrebbe in programma un 2022 dedicato alla celebrazione dei vent’anni di Metroid Prime. Proprio per questo la Rogers menziona di aver sentito che sarebbe in lavorazione una riedizione del primo amatissimo Prime.

Non è chiaro se si tratterà di una semplice remastered o un remake, e stando al tweet in questione Emily Rogers non è nemmeno certa che avremo una trilogia della saga Prime, ma solo un possibile ritorno del primo capitolo uscito su GameCube nel 2002.

RE: Prime Trilogy

Last I heard, Nintendo was busy working on Metroid Prime 1 to celebrate the game's 20th anniversary in 2022.

I'm not sure if we're getting a 'trilogy' or just a re-release of the first game. I'm leaning toward the latter, but I hope we get the former.

— Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) September 23, 2021