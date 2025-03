Starcraft, aziende sudcoreane vorrebbero sviluppare dei giochi

Quattro grandi aziende - NCSoft, Nexon, Netmarble e Krafton - starebbero ingaggiando una competizione serrata per aggiudicarsi i diritti di sviluppo della celebre serie strategica di Blizzard, Starcraft. La notizia, riportata da fonti locali, conferma che Microsoft e Blizzard hanno deciso di espandere l'universo di Starcraft attraverso partnership esterne, aprendo le porte a un potenziale rinascimento della saga che ha segnato profondamente la cultura videoludica globale e, in particolare, quella sudcoreana.

Rappresentanti delle quattro corporation avrebbero già fatto visita agli uffici californiani di Blizzard per avanzare le loro proposte. La posta in gioco è altissima: chi si aggiudicherà i diritti potrà sviluppare nuovi titoli basati sull'iconica proprietà intellettuale e gestirne la distribuzione a livello mondiale, espandendo potenzialmente il franchise verso generi mai esplorati prima, come sparatutto e giochi di ruolo.

La scelta di Blizzard di guardare verso il mercato sudcoreano non è casuale. In Corea del Sud, Starcraft non è semplicemente un videogioco, ma un vero e proprio fenomeno culturale che ha plasmato l'intera industria degli esport nel paese. A distanza di 25 anni dal lancio originale, il titolo mantiene una base di giocatori attiva e appassionata, testimonianza di un impatto che va ben oltre i confini del medium videoludico.

La competizione tra i colossi sudcoreani rivela ambizioni che trascendono il semplice sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale. Per queste aziende, Starcraft rappresenta un veicolo strategico per rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali, capitalizzando su un brand riconosciuto globalmente ma che ha radici particolarmente profonde nella cultura videoludica asiatica.

L'obiettivo delle società in lizza sembra essere duplice: da un lato espandere la propria influenza nell'industria videoludica mondiale, dall'altro generare nuovi flussi di ricavi attraverso lo sfruttamento creativo dell'universo narrativo di Starcraft. La possibilità di sviluppare titoli che esplorino generi diversi dal tradizionale strategico in tempo reale apre scenari creativi inesplorati per la saga.

Blizzard, dal canto suo, sta conducendo una valutazione approfondita dei potenziali partner. L'azienda americana sta cercando un collaboratore che dimostri non solo eccellenza nello sviluppo, ma anche capacità di pubblicazione globale e competenze di marketing internazionale. La scelta finale potrebbe ridefinire il futuro di una delle proprietà intellettuali più importanti nella storia dei videogiochi.

La decisione di aprire i diritti di Starcraft a sviluppatori esterni segna una svolta nella strategia di Microsoft dopo l'acquisizione di Activision Blizzard. Questo approccio potrebbe indicare una nuova filosofia nella gestione dei numerosi franchise storici ora sotto il controllo della casa di Redmond, con potenziali ripercussioni su altre celebri serie dormenti.

Per il mercato sudcoreano, aggiudicarsi i diritti di Starcraft rappresenterebbe un ritorno simbolico di una proprietà intellettuale che, pur essendo americana per nascita, ha trovato nella penisola coreana la sua patria spirituale, contribuendo in modo determinante alla nascita dell'industria esport locale e consacrando generazioni di giocatori professionisti a vere e proprie celebrità nazionali.