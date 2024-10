Microsoft Flight Simulator 2024, il nuovo gameplay è clamoroso e mostra anche l'esplorazione libera

Microsoft Flight Simulator 2024 ha avviato le sessioni di prova in alpha test, rivelando nuove funzionalità come l'esplorazione a piedi, un editor meteo avanzato e un sistema di caricamento ottimizzato. Un video trapelato mostra queste novità in azione, offrendo uno sguardo approfondito sulla prossima iterazione del celebre simulatore di volo.

La possibilità di scendere dall'aereo ed esplorare il mondo liberamente rappresenta una delle innovazioni più significative di questa edizione. Gli utenti possono ora passare dalla visuale in cabina di pilotaggio a quella in prima persona, aprire la carlinga e camminare sulla superficie terrestre, garantendo un'immersione senza precedenti nell'ambiente simulato.

Un assaggio di libertà

Questa nuova funzionalità è supportata da una riproduzione del territorio e degli scenari ancora più accurata rispetto al già impressionante capitolo precedente. Sebbene ci siano ancora alcuni aspetti da perfezionare (come si vede chiaramente nel video).

Nuove funzionalità e miglioramenti tecnici

L'editor meteo è stato ulteriormente potenziato, consentendo ai giocatori di modificare in tempo reale tutte le condizioni meteorologiche di qualsiasi ambientazione. È possibile regolare l'ora del giorno, le condizioni di luce, la quantità di nuvole e altri fenomeni atmosferici, offrendo un controllo senza precedenti sull'ambiente di volo.

Un altro miglioramento significativo riguarda i tempi di caricamento. Microsoft Flight Simulator 2024 utilizza un sistema di caricamento per area che sfrutta lo streaming di dati dalla rete, accelerando l'elaborazione di ogni singolo frammento di Terra. Il passaggio da un punto all'altro del globo avviene attraverso spettacolari zoomate dall'alto fino al particolare, simili a quelle viste in giochi come GTA 5 o Marvel's Spider-Man 2, sebbene richiedano più tempo data la vastità del mondo simulato.

Con l'avvio del test tecnico in alpha questo mese, gli sviluppatori stanno raccogliendo preziosi feedback per perfezionare ulteriormente quello che si preannuncia come "il più grande simulatore di volo mai realizzato".

Il gioco uscirà il 19 novembre su PC e Xbox Series X|S (day one per gli abbonati a PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate).