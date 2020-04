Microsoft Flight Simulator, i requisiti ufficiali richiedono fino a 32 GB di RAM

Microsoft Flight Simulator è uno dei videogiochi più attesi dell’anno. Il suo impatto grafico fotorealistico ha impressionato chiunque, soprattutto per la sua assomiglianza con il mondo reale grazie all’utilizzo delle mappe satellitari Bing. Asobo sta quindi svolgendo un lavoro eccezionale che porterà Microsoft Flight Simulator a contendersi il posto come miglior simulatore sul mercato.

Vista la qualità grafica dell’esclusiva Xbox One e PC, è lecita la curiosità intorno ai requisiti di sistema. Ebbene, questa mattina Asobo ha rivelato le impostazioni hardware per giocare in maniera ideale al gioco firmato Xbox Game Studios e ad essere sinceri, sono meno di quanto ci saremmo aspettati, a parte giusto una particolarità sulla RAM.

Come potete vedere il gioco sembrerebbe girare anche su hardware piuttosto datati come Ryzen 3 1200, Intel i5-4460 e schede grafiche GTX 770 e Radeon RX 570. Stiamo ovviamente parlando di requisiti minimi, ma se vogliamo fare un passo in avanti è necessario possedere almeno una GTX 970 oppure una Radeon RX590, abbinate un Ryzen 5 1500x o un Intel 5-8400. A impressionare è la RAM che passa dagli 8 minimi ai 16 raccomandati, sino a giungere ai ben 32 GB di quelli consigliati per il 4K – o almeno, gli ideali dovrebbero essere relativi ai 2160p.

Ed è proprio il 4K a essere, giustamente, più esoso in termini di risorse. Radeon VII o Nvidia RTX 2080 con abbinati Ryzen 7 PRO-2700X oppure Intel i7-9800X. Come detto è la richiesta della RAM a sorprendere con, appunto, i 32 gb di RAM, richiesti con ogni probabilità a causa dell’elevate quantità di texture da renderizzare su schermo.

Microsoft Flight Simulator mette un serio punto esclamativo sulla quantità di RAM minima che sarà da possedere nel 2021 in avanti, probabile che i 16 GB tanto utilizzati in questi anni stiano cominciano a stare un po’ stretti per il gaming e che fra non molto dovremmo necessariamente passare tutti ai 32 GB con inevitabile alzamento del budget per il proprio PC. Cosa ne pensate di questi requisiti? Erano quelli che vi aspettavate?