Microsoft rivela il sorprendente numero di abbonati a Xbox Game Pass

Il servizio Xbox Game Pass di Microsoft ha recentemente annunciato di aver raggiunto la considerevole cifra di 34 milioni di abbonati, segnando un notevole aumento del 36% rispetto ai 25 milioni dichiarati dall'azienda più di due anni fa.

Questo annuncio è stato fatto durante un podcast ufficiale di Xbox, contemporaneamente alla notizia che alcune esclusive Xbox saranno rese disponibili anche su PS5 e Nintendo Switch.

È la prima volta che Microsoft divulga nuovi dati sul numero di abbonati di Xbox Game Pass da quando ha annunciato l'acquisizione di Activision Blizzard nel gennaio 2022.

Il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha riconosciuto in precedenza una crescita rallentata su Xbox Game Pass per le console, affermando che sulla piattaforma PC si stava invece osservando un'espansione notevole.

Spencer ha spiegato che sulla console la crescita aveva subito un arresto, presumibilmente perché si era raggiunta una saturazione tra gli utenti interessati a sottoscrivere l'abbonamento.

Tuttavia, sebbene il servizio stia raggiungendo risultati positivi, Microsoft è ancora lontana dal suo ambizioso obiettivo di raggiungere 100 milioni di abbonati a Xbox Game Pass entro il 2030.

Nel corso dell'anno fiscale chiuso a giugno 2022, l'azienda aveva programmato una crescita del 73%, ma ha raggiunto solo il 28%, costringendola a eliminare la crescita di Xbox Game Pass come obiettivo per la compensazione esecutiva di Satya Nadella.

La cifra di 34 milioni riflette anche la concorrenza con l'hardware PS5, che ha venduto meglio delle console Xbox Series S / X, e la mancanza di afflusso significativo verso Game Pass per il gioco su cloud di Xbox su dispositivi mobili.

Phil Spencer ha specificato che, nonostante il successo del servizio, l'obiettivo di Microsoft non è convertire tutti in abbonati di Game Pass. Ha dichiarato che solo il 10-15% delle entrate da contenuti e servizi è rappresentato dagli abbonamenti, sottolineando che l'azienda non ha un piano che preveda che tutti debbano diventare abbonati al servizio.

Tuttavia, Microsoft continua a sperare di espandere Game Pass, specialmente su dispositivi mobili. L'azienda sta lavorando a un negozio di giochi mobili Xbox per competere con Apple e Google, ma è insoddisfatta dei recenti cambiamenti apportati all'App Store di Apple, ritenendoli un passo nella direzione sbagliata.

Nonostante ciò, ci sono speranze che Apple permetta l'implementazione di un'app nativa di Xbox Cloud Gaming su iPhone e iPad, grazie ai cambiamenti di politica dell'azienda. Spencer, tuttavia, ha dichiarato che al momento non ci sono spazi sufficienti per monetizzare Xbox Cloud Gaming su iOS e che le proposte di Apple non vanno abbastanza lontano nell'aprire la concorrenza sulla più grande piattaforma di gioco al mondo.

Microsoft prevede di continuare a collaborare con i regolatori, Apple e Google per creare uno spazio per alternative alle vetrine tradizionali.