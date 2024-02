Xbox: quattro giochi arriveranno ufficialmente su PS5 e Nintendo Switch

Microsoft ha annunciato ufficialmente che quattro giochi precedentemente esclusivi per Xbox saranno presto disponibili su PS5 e Nintendo Switch, segnando una significativa svolta nella strategia aziendale.

La dichiarazione è giunta da Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, nel corso del podcast ufficiale di Xbox il 15 febbraio 2024 alle 21:00.

La decisione di portare questi giochi su altre console è parte di una strategia più ampia di Microsoft nel settore dei videogiochi. Spencer ha confermato che due dei quattro titoli sono guidati dalla community, mentre gli altri due sono considerati titoli più piccoli.

Sebbene Microsoft non abbia rivelato immediatamente i titoli coinvolti, fonti vicine all'azienda suggeriscono che Hi-Fi Rush e Pentiment saranno tra i primi due, seguiti da Sea of Thieves e Grounded.

La mossa è stata presentata come un esperimento per apprendere da questa esperienza. Tuttavia, ci sono voci di ambizioni più vaste, con Starfield e Indiana Jones tra i titoli precedentemente discussi come possibili candidati per un futuro rilascio su PS5. Spencer ha confermato che, per ora, questi non fanno parte dei primi quattro giochi, ma non ha escluso la possibilità di vederli su PS5 in futuro. Ha sottolineato che escludere completamente la possibilità di giochi su altre piattaforme non è nell'interesse dell'industria.

Spencer ha anche condiviso la sua convinzione che, nei prossimi cinque o dieci anni, i giochi esclusivi limitati a una singola piattaforma hardware diventeranno sempre meno rilevanti nell'industria videoludica. L'azienda sta chiaramente cercando di adattarsi a un cambiamento di paradigma nel settore, aprendosi a nuove opportunità di mercato.

Mentre la mossa è stata presentata come un esperimento, la dimensione dell'azienda e la recente acquisizione di Activision Blizzard mostrano che Microsoft sta cercando di crescere ulteriormente nel settore dei videogiochi.

Le vendite delle console Xbox Series S e X non hanno ancora raggiunto i livelli della PlayStation 5 di Sony, e le iscrizioni a Xbox Game Pass sono in diminuzione, secondo ammissioni precedenti di Spencer.

La distribuzione di giochi su diverse piattaforme potrebbe essere una strategia per garantire una fonte continua di entrate dai contenuti.

Questa decisione è coerente con la visione interna di Microsoft, denominata "Xbox Everywhere". L'azienda intende imparare dall'esperienza di portare i propri giochi su diverse piattaforme e valutare il feedback dei fan di Xbox.

Spencer ha sottolineato che l'affinità degli utenti per una piattaforma è spesso legata agli amici e alla libreria di giochi, oltre che a un singolo titolo esclusivo.

Le reazioni dei fan, quindi, avranno un impatto significativo sulle prossime decisioni di Microsoft. Spencer ha dichiarato di prendere sul serio il feedback dei fan più appassionati e di non essere convinto del ruolo esclusivo di un singolo gioco nel determinare le vendite di una console.

Infine, per affrontare le preoccupazioni dei fan sull'hardware Xbox, Sarah Bond, presidente di Xbox, ha anticipato alcune novità hardware in arrivo durante le vacanze.

Ha promesso il più grande salto tecnico mai visto in una generazione di hardware, insieme a opzioni di console e controller aggiuntive. C'è persino l'anticipazione di una possibile console portatile Xbox in futuro.

In conclusione, Microsoft sta chiaramente cercando di adattarsi al cambiamento del panorama videoludico, abbracciando la diversificazione delle piattaforme e cercando di garantire il successo a lungo termine di Xbox e dell'intera industria dei videogiochi. L'azienda è in una posizione unica per influenzare l'industria, ma il successo di questa nuova strategia rimane da vedere.