Microsoft Store, adesso ci sono i giochi avviabili senza scaricarli

Microsoft sta portando avanti nuove introduzioni nel suo ecosistema Windows 11 e l'ultima riguarda i giochi istantanei nel Microsoft Store. Questa nuova funzionalità promette di accedere a una vasta quantità di titoli stile flash game in maniera immediata, eliminando la necessità di scaricare e installare prima di giocare. Tutto ciò, chiaramente, non è da confondere con i titoli e prodotti Xbox.

Accedere ai giochi istantanei su Windows 11 è semplice. Gli utenti devono semplicemente assicurarsi di avere la versione più recente del Microsoft Store e navigare nella sezione "Giochi" per trovare la collezione dedicata ai giochi istantanei. Una volta trovato un gioco di interesse, basta fare clic sull'opzione "Gioca ora" per avviare istantaneamente il gioco senza doverlo scaricare.

Le prime impressioni sui giochi istantanei sono positive, intuitivi e adatti a tutti. C'è però un ma: alcuni di voi potrebbero notare la presenza di annunci pubblicitari durante il gioco, sebbene possano essere facilmente ignorati, è chiaro che potrebbero infastidire.

Con l'attuale catalogo di 69 giochi istantanei disponibili nel Microsoft Store, è evidente che Microsoft sta investendo in questa nuova modalità di accesso, magari anche per attirare chi non ami particolarmente i videogiochi e vuole comunque provare qualcosa di semplice. Il vero potenziale dei giochi istantanei potrebbe essere realizzato attraverso partnership con sviluppatori di giochi per offrire demo giocabili dei loro titoli principali (e quindi dei prodotti Tripla A). Questo potrebbe aiutare gli utenti a prendere decisioni più informate sugli acquisti e potrebbe portare a una maggiore adozione dei giochi su Windows 11.