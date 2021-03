Migliori Collector’s Edition da acquistare | Marzo 2021

Se siete grandi appassionati di videogiochi sicuramente conoscete le Collector’s Edition, versioni da collezione di un videogioco, a volte anche in edizione limitata, spesso vendute in gigantesche confezioni di pregio insieme a DLC, magliette, action figures, adesivi, poster, vinili, spille, artbook e tantissimi altri gadget. Sono box così ricchi che uno solo di essi potrebbe riempire un intero piano della vostra libreria. Spesso però sono edizioni che vanno esaurite in un lampo e riuscire a prenderne una non è semplice. Inoltre non tutte le Collector’s Edition valgono il prezzo che costano! Ecco quindi una selezione accurata delle migliori Collector’s Edition del momento, per portarvi a casa, oltre al vostro gioco preferito, anche una vagonata di gadget esclusivi.

In questa guida non descriveremo i giochi ma i contenuti delle Collector’s Edition, così che possiate capire esattamente cosa c’è nei vistosi box offerti dai produttori.

Migliori Collector’s Edition da acquistare

The Last of Us 2 Collector’s Edition

La seconda avventura di Ellie e compagni è forse una delle più potenti ed evocative del panorama videoludico. Se avete amato l’America abbandonata del gioco, in questa Collector’s Edition troverete un artbook digitale di 48 pagine per scoprire tutti i processi dietro la creazione del mondo infetto di Ellie. Oltre a questo è presente anche la splendida colonna sonora digitale del gioco. Sul fronte fisico invece ci sono 6 spille che ritraggono il logo del gioco, quello Naughty Dog e quello dei diversi gruppi armati incontrati dai protagonisti; 4 adesivi; la replica a grandezza naturale del braccialetto di Ellie e una statuetta che ritrae il momento in cui Ellie suona una canzone a Dina nel negozio di dischi. Infine, non manca naturalmente il gioco con custodia classica e anche con steelbook da collezione. Una collezione davvero superba per un fan di The Last of Us 2!

» Clicca qui per acquistare The Last of Us 2 Collector’s Edition su Amazon

Resident Evil 3 Remake Collector’s Edition

Se invece avete amato il terzo remake della saga di zombie più famosa di sempre, la Collector’s Edition di Resident Evil 3 propone, in un box di pregio identico al deposito oggetti del gioco: una mappa di Raccoon City con poster a doppia facciata, 2 CD per ascoltare la colonna sonora del gioco, un artbook con tutti i bozzetti del nuovo Nemesis e una statuetta di Jill Valentine sul piedistallo della S.T.A.R.S. Non manca nemmeno il gioco con il pack normale e uno speciale packaging lenticolare.

» Clicca qui per acquistare Resident Evil 3 Remake per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Resident Evil 3 Remake per Xbox One su Amazon

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Collector’s Edition

Nonostante sia una delle più povere, a livello di contenuti, la Collector’s Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è diventata un vero e proprio oggetto da collezione, difficile da recuperare e che torna disponibile di tanto in tanto sugli store digitali. Nella confezione, oltre al gioco per Nintendo Switch è presente un CD con tutte le colonne sonore del gioco capace di trasportare il giocatore tra le colline di Hyrule e una statuetta che ritrae la spada suprema piantata nel suo piedistallo nella foresta. Non è molto ricca di contenuti, come anticipavamo, ma è un oggetto da collezione che un fan di Zelda non può lasciarsi scappare.

» Clicca qui per acquistare The Legend of Zelda: Breath of the Wild Collector’s Edition su Amazon

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition

Nonostante i suoi alti e bassi, Cyberpunk 2077 è un gioco che si è fatto ricordare e la sua Collector’s Edition è una delle più ricche mai uscite per un videogioco. Se amate le atmosfere cyberpunk e le action figures non potete non portarvi a casa questa incredibile edizione del gioco che contiene, lato digitale: il fumetto “La tua voce” ambientato nel mondo di gioco, la colonna sonora originale dal ritmo elettropunk, il manuale e il libretto del gioco, una collezione di sfondi per il desktop. Sul fronte fisico invece: un cofanetto di pregio, le cartoline e la mappa di Night City, un nutrito set di adesivi, spille e toppe, l’artbook con copertina rigida, una spilla di metallo della Quadra V-Tech, una guida della città infilata in una busta per le prove della scientifica, la steelbook da collezione e una dettagliatissima statuetta di V in azione mentre spara saltando via dalla moto. Un insieme di contenuti davvero pazzesco che non saprete dove esporre!

» Clicca qui per acquistare Cyberpunk 2077 per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Cyberpunk 2077 per Xbox One su Amazon

Doom Eternal Collector’s Edition

Terminiamo questa selezione di Collector’s Edition con il sogno proibito di ogni Doom Guy: l’edizione da collezione di Doom Eternal offerta in un box con la forma dell’elmo del protagonista (e che potete infilare). Oltre a questo una steelbook esclusiva, una magnifica litografia, le colonne sonore di Doom (2015) e Doom Eternal registrate su una vecchia musicassetta, il Lore Book di Id software, il pass per l’accesso a tutti i DLC e altri contenuti digitali come l’armatura demoniaca. Se sventrare cacodemoni è la vostra passione, questa è la collector che fa al caso vostro.

» Clicca qui per acquistare Doom Eternal Collector’s Edition per PS4 su Gamestop

» Clicca qui per acquistare Doom Eternal Collector’s Edition per Xbox One su Amazon



Altre Collector’s Edition da acquistare

Se le edizioni da collezione proposte fino ad ora non ti hanno convinto, ecco altre bellissime Collector’s Edition a cui puoi dare un’occhiata.

» Clicca qui per acquistare Little Nightmares 2 Collector’s Edition per Switch su Amazon

» Clicca qui per acquistare Blacksad Under the Skin per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Final Fantasy 7 Remake 1ST Class Edition per PS4 su Amazon

» Clicca qui per preordinare Biomutant Atomic Edition per PS4 su Gamestop

» Clicca qui per acquistare Uncharted 4 Libertalia Collector’s Edition su Amazon

» Clicca qui per acquistare Resident Evil Village Collector’s Edition per PS5 su Gamestop