Cable Guy, i migliori | Ottobre 2020

Sono sempre più numerosi i gadget e gli accessori a tema videoludico che si possono trovare sul mercato oggi giorno. Tra questi hanno ormai preso piede i famosissimi Cable Guy, una serie di statuine capaci di mantenere in ordine una moltitudine di altri accessori come controller, smartphone o cavetteria varia. Come è possibile vedere all’interno dei diversi negozi sia fisici che online, queste utilissime statue sono presenti sotto forma di personaggi iconici provenienti da tutto il mondo dell’intrattenimento; compresi ovviamente anche una marea di barnd videoludici.

Gli usi sono molteplici, dal porta controller al riordinare dei fili in disordine, fino al utilizzare queste statuette come oggetto di arredamento sulle proprie scrivanie o mensole. Vediamo insieme in questa lista, quali sono i migliori Cable Guy che si possono acquistare online.

I migliori Cable Guy

Master Chief

Una delle icone più importanti e riconosciute quando si parla di videogiochi. Master Chief non può assolutamente mancare in questa lista, come non può esimersi dal compito di custodire al sicuro il vostro controller tra le sue mani e in bella vista. Uno dei Cable Guys più affascinanti, questo grazie al sempre riconoscibilissimo design dello Spartan, inseparabile dalla sua armatura e dal suo casco; tutti dettagli ben realizzati in questo imperdibile cable guy.

» Clicca qui per acquistare Cable Guy Master Chief

Crash Bandicoot

Il 2020 è l’anno che ha sancito il grande ritorno di Crash Bandicoot. Proprio per festeggiare l’amata mascotte creata negli anni ’90 da Naughty Dog, non possiamo non inserire in questa lista anche il cable guy dedicato al bandocoot arancione e roteante. Uno dei pesi massimi del genere platform saprà sicuramente custodire al meglio i vostri controller o cavi da riordinare. Da segnalare anche la presenza di una seconda versione in compagnia della coloratissima maschera Aku Aku.

» Clicca qui per acquistare Cable Guy Crash Bandicoot

» Clicca qui per acquistare Cable Guy Crash Bandicoot Aku

Chun-Li

Adesso passiamo invece ad un’altra saga che ha fatto la storia del videogioco e del proprio genere di appartenenza: i picchiaduro. Direttamente dalla saga di Steet Fightr ecco il cable guy di Chun-Li. L’acropbatica combattente cinese non può mancare in nessun modo nella vostra collezione, soprattutto se amate questo genere di videogiochi di combattimento e il brand di Capcom Street Fighter.

» Clicca qui per acquistare Cable Guy Chun-Li

Spyro

Altra immancabile icona dei platform anni ’90 è Spyro. Il draghetto viola tra le tantissime incarnazioni videoludiche, e gadget vari è presente anche sotto forma di cable guy. Proprio come Crash, anche Spyro sta tornando in auge grazie a un rifacimento dei primi storici tre capitoli del platform 3D sviluppati originariamente da Insomniac Games.

» Clicca qui per acquistare Cable Guy Spyro

Ezio Auditore

Tra le svariate proposte dei cable guys, trovano spazio anche saghe videoludiche più moderne come per esempio quella di Assassin’s Creed. Sono moltissimi i personaggi che hanno avuto un ruolo di primaria importanza nei titoli targati Ubisoft, ma uno dei più amati e sicuramente Ezio Auditore. Anche l’Assassino protagonista del secondo capitolo, ma anche di Brotherhood e Revelation ha un cable guy tutto a lui dedicato.

» Clicca qui per acquistare Cable Guy Ezio Auditore

Spider-Man

C’è anche spazio per personaggi nati sulle tavole dei fumetti come Spider-Man. L’amichevole arrampica muri è uno degli eroi Marvel più apprezzati dalle diverse generazioni di lettori e che ha preso parte ad una serie innumerevole di film e videogiochi. Grazie al titolo targato Insomniac Games del 2018, Spider-Man ha avuto anche uno dei migliori giochi mai rilasciati. Ovviamente è immancabile anche il cable guy dedicato all’amichevole Spider-Man di quartiere.

» Clicca qui per acquistare Cable Guy Spider-Man

Vault Boy

Concludiamo questa lista con un personaggio non protagonista, ma decisamente icona di una delle saghe videoludiche più apprezzate. Parliamo del Vault Boy di Fallout, un personaggio dalle fattezze cartoon in stile anni 50/60 che fin dalle prime apparizioni nel brandi targato Bethesda ha saputo trovare un ruolo centrale nelle storie, nelle leggende e nelle avventure post apocalittiche. Con il suo stile inconfondibile, il Vault Boy è un perfetto cable guy da inserire a tutti i costi nella propria collezione.

» Clicca qui per acquistare Cable Guy Vault Boy