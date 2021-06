Controller economici | I migliori di Giugno 2021

Cosa può esserci di peggio di invitare un amico a casa e trovarsi senza un secondo controller per giocare insieme? Probabilmente nella vita di un videogiocatore poche altre cose ed ecco infatti che un secondo controller torna sempre utile in queste situazioni, ma anche in molte altre. Basti ad esempio pensare a quando ci si dimentica di caricare il proprio joystick principale, trovandolo con la batteria scarica giusto qualche secondo prima di iniziare a giocare. Purtroppo acquistare un secondo controller non è certo una spesa indifferente, visto che i gamepad originali per le principali console di gioco arrivano spesso e volentieri a costare anche più di 50 euro. Ecco perché abbiamo pensato di stilare per voi la lista di quelli che sono i migliori controller economici sul mercato, qualsiasi sia la vostra piattaforma di gioco preferita.

Migliori Controller economici

Nacon Compact Controller – Il migliore per PS4

Se siete alla ricerca dei migliori controller economici per PS4 a venire in vostro soccorso sono sicuramente i Nacon Compact Controller. Si tratta di una serie di gamepad di altissima qualità, che non vi faranno sicuramente rimpiangere i classici controller di PS4. Design riuscito, cavo da 3 metri, ingresso jack e dotati dei tasti share, options e PS: i Nacon Compact sono dei controller economici di tutto rispetto, perfetti per ogni PS4. A rendere il tutto ancor più interessante è infine un gran numero di differenti colorazioni, in grado di accontentare praticamente ogni gusto. Che volere di più?

PowerA controller cablato – Il migliore per Xbox

Nel caso abbiate bisogno di un buon controller economico per Xbox a fare al caso vostro è PowerA, un prodotto cablato di grande qualità dotato di licenza ufficiale Microsoft. Oltre ai classici tasti, il PowerA dispone inoltre anche di due ulteriori pulsanti programmabili sul retro, una feature decisamente notevole per un prodotto venduto a prezzo budget. Parliamoci poi chiaro: davvero riuscite a resistere a questo bellissimo design dedicato a quel capolavoro di Cuphead?

PowerA controller cablato – Il migliore per Nintendo Switch

I migliori controller economici per Nintendo Switch prendono il nome di PowerA, ossia di una serie di gamepad di buonissima qualità venduti a un prezzo a dir poco risicato. Oltre a essere dotati di licenza ufficiale Nintendo, questi prodotti presentano un design ergonomico, un cavo usb da tre metri rimovibile e, soprattutto, un gran numero di diverse stampe. Per giocare in modo economico e con stile.

Zexrow – Il migliore per PC

Nonostante il PC sia storicamente il regno dell’accoppiata mouse e tastiera, in certi giochi un buon joystick può sempre far comodo. Ecco quindi che come miglior controller economico per PC vi consigliamo il Zexcrow, un dispositivo che ricorda decisamente da vicino l’indimenticabile gamepad dell’Xbox 360, emulandone la qualità a un prezzo a dir poco risicato. Nel caso questa soluzione non vi convincesse, vi ricordiamo che anche la maggior parte degli altri controller economici consigliati in questo articolo sono compatibili su PC, nonostante li abbiano consigliati per altre piattaforme di gioco. Quando si dice l’imbarazzo della scelta.

8BitDo Zero2 – Il migliore alternativo

Vi sentite particolarmente alternativi o volete un controller economico comodissimo da portare sempre appresso? In tal caso a fare per voi è decisamente l’8Bitdo Zero2, un bellissimo mini dispositivo compatibile con Nintendo Switch, PC e Android pensato per giocare in totale libertà e particolarmente consigliato per gli indie game. Un prodotto unico, dal design irresistibile, dal peso di soli 20 grammi e contraddistinto da un prezzo bassissimo: l’8Bitdo Zero2 è un vero e proprio gioiellino.

Come scegliere i migliori controller economici

Quando ci si ritrova a comprare un controller economico bisogna avere ben chiaro in mente come ci si ritroverà molto probabilmente tra le mani dopo l’acquisto un prodotto sì valido, ma che comunque non riesce a raggiungere la medesima qualità dei controller standard per le varie piattaforme di gioco. Proprio per questo motivo è cosa buona e giusta informarsi al massimo, in modo tale da ottenere il rapporto qualità/prezzo il più alto possibile.

Tipologia di connessione

Una delle principali cose da tenere in considerazione prima di acquistare un controller economico è quello relativo alla tipologia di connessione. Wireless o cablata: entrambe hanno i propri pro e contro, ma è bene considerare come la prima sia più difficile da trovare in un prodotto a prezzo ridotto e di come senza una adeguata qualità la connessione senza fili rischi di “regalare” qualche brutto scherzo di troppo. Nel caso vogliate un controller economico wireless , insomma, leggete con ancor più attenzione le varie recensioni.

Compatibilità

Molto importante è poi non sottovalutare la compatibilità dei vari controller economici. Nonostante certi prodotti vengono commercializzati solo per determinate piattaforme di gioco, essi risultano alla prova dei fatti compatibili anche con altre e, quasi sempre, anche con PC. Un’occhiata più approfondita alle descrizioni e ai feedback degli utenti potrebbe quindi farvi risparmiare diversi euro.