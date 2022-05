Se siete riusciti a portarvi a casa una PlayStation 5 e siete in cerca delle migliori cover PS5 che possano adattarsi meglio alla vostra postazione da gaming, siete nel posto giusto. Mentre Sony ha già rilasciando alcune scocche ufficiali, sul mercato esistono già da un po’ soluzioni alternative che possono dare tonalità diverse alle vostre console di nuova generazione PlayStation.

Molte cover PS5 ufficiali verranno sono state rilasciate nel corso di questo 2022, e da Mamma Sony non possiamo che aspettarci il giusto tocco di qualità per i suoi prodotti. Le colorazioni ufficiali rivelate, trovabili sul sito ufficiale di Sony, sono tuttavia solo 5, mentre in giro per internet è possibile trovare prodotti di terze parti che potrebbero catturare di più i vostri gusti grazie alla vasta scelta di colori, grafiche, materiali e funzioni. Per questo motivo abbiamo deciso di creare una pratica guida all’acquisto delle migliori cover PS5 con tutte le informazioni del caso.

Cover PS5, le migliori

Cover PS5

Cover PS5 Originali

Cover PS5

Le meravigliose, eleganti e colorate cover PS5 ufficiali rilasciate da Sony sono state rivelate negli scorsi mesi assieme ai nuovi altrettanto colorati controller. I colori disponibili sono Nero Mezzanotte, Rosso Cosmico, Blu Spaziale, Viola Galattico e Rosa Nova: colori accesi e nomi futuristici per la console next-gen che proietta il mondo del gaming verso nuove frontiere! Le cover realizzate da Sony sono semplici da usare: basta rimuovere la cover bianca originale della console per inserirla al suo posto. Più avanti in questa guida potete trovare le istruzioni ufficiali per montare le cover. Nel corso del 2022 tutti i modelli annunciati saranno pian piano disponibili, salvo esaurimenti scorte dovuti ai soliti problemi globali della fornitura di materiali a causa delle restrizioni pandemiche.

Cover Ps5 Digital Edition

Cover PS5

La Digital Edition della console Sony è quella che al momento ha meno soluzioni di personalizzazione di terze parti, ma non per questo sono da sottovalutare le diverse proposte. Sia NexiGo che Benzcap hanno provato a emulare il Nero Mezzanotte di Sony portando in campo due cover di colore nero che sfinano e rendono sicuramente più accattivante la console. Il nero di NexiGo è più lucido, i materiali sono fatti di ABS antigraffio e antipolvere, mentre il nero di Benzcap è opaco, realizzato con un materiale altrettanto rigido e resistente. Stesso discorso di resistenza anche per la scocca rossa di Benzcap.

Cover PS5 Standard Edition

Cover PS5

Le cover PS5 Standard Edition di aziende terze sono disponibili in più varietà, dai classici colori a tinte unite come il nero e il rosso di Benzcap, o l’accattivante trasparenza di Frusde e l’originale soluzione a scacchi neri e argento sempre di Benzcap. Abbiamo già visto nel paragrafo precedente la conformazione dei materiali Benzcap, e lo stesso discorso si applica anche per le marche Arvin e Frusde. Aggiungiamo inoltre che la cover Benzcap PS5 nera e argento, oltre alla sua estetica dirompente ed elegante, protegge anche da forti collisioni e da infiltrazioni di acqua e polvere.

Skin PS5

Cover PS5

Le cover PS5 hanno generalmente un’estetica piatta e a tinta unita, oltre ad essere leggermente costose. Se invece cercate soluzioni grafiche più eccentriche ed originali, potreste preferire le Skin PS5, adesivi applicabili sulle superfici della console e anche sui prodotti correlati come le cuffie o i DualSense, gli iconici gamepad di Sony. Le migliori skin per PS5 disponibili sono senza ombra di dubbio quelle realizzate di PlayVital: si tratta di decalcomanie in vinile facili da attaccare e da rimuovere, con vari disegni da scegliere. PlayVital ha deciso di vendere interi set completi di questi adesivi che consistono in una skin per la console, 2 per i controller, una per la stazione di ricarica, una per le cuffie e una per il telecomando multimediale.

Cover Protettive Antipolvere PS5

Cover PS5

Infine, se il vostro obiettivo è semplicemente proteggere la console dall’accumulo di polvere, potreste fare affidamento sulle cover PS5 protettive di PlayVital: si tratta di larghe fodere in nylon progettate proprio per essere posizionate sulla piattaforma in posizione verticale nei momenti in cui la console è spenta, compatibili sia con la PS5 Digital Edition che con la Standard Edition. Le cover protettive PlayVital sono lavabili e stirabili a mano, e l’interno delle loro fodere è formato da rivestimenti morbidi che proteggono anche dai graffi. Questa soluzione è l’ideale per quei giocatori che non hanno molto tempo a disposizione da passare a giocare e per questo hanno bisogno di proteggere la console dalla polvere durante le lunghe pause dal gioco.

Come rimuovere e sostituire le cover PS5, le indicazioni di Sony

Cambiare cover alla PS5 è un procedimento fatto di passaggi semplici da compiere, ma a cui bisogna prestare attenzione per non compromettere nessun elemento dei prodotti che maneggiate. Per questo motivo Sony ha rilasciato delle indicazioni ufficiali da seguire sia per le cover per PS5 della parte superiore della console, sia per le cover inferiori. Seguite sempre il procedimento illustrato da Sony alla lettera se usate i prodotti ufficiali, ma consultate anche le istruzioni dei prodotti di terze parti se avete effettuato un loro acquisto perché magari potrebbero esserci leggere divergenze.

Cover superiore

Sulla copertura superiore della console PS5 è presente il logo PlayStation.

Spegni la console PS5. Rimuovi tutti i cavi e i dispositivi dalla console PS5. Attendi che la console PS5 si raffreddi.

Posiziona la console PS5 su una superficie piana con un rivestimento protettivo e rimuovi la base.

Posiziona la console PS5 in modo che il logo PS sia rivolto verso l’alto e il tasto di accensione sia rivolto in direzione opposta a te.

Afferra l’angolo in basso a sinistra della copertura e rimuovila tirando leggermente in alto a destra. Solleva la copertura.

Fissa la nuova copertura superiore facendola scorrere da destra a sinistra.

Quando la copertura sarà fissata, sentirai un clic.

Quando la copertura sarà fissata, sentirai un clic. Collega il cavo di alimentazione AC, i cavi e la base, quindi accendi l’alimentazione.

Cover inferiore

Sulla copertura inferiore della console PS5 non è presente il logo PlayStation.

Spegni la console PS5. Quindi, rimuovi tutti i cavi e i dispositivi dalla console PS5. Attendi che la console PS5 si raffreddi.

Posiziona la console PS5 su una superficie piana con un rivestimento protettivo e rimuovi la base.

Posiziona la console PS5 in modo che il logo PS sia rivolto verso il basso e il tasto di accensione sia rivolto verso di te.

Afferra l’angolo in alto a sinistra della copertura e rimuovila tirando leggermente in alto a destra. Solleva la copertura.

Fissa la nuova copertura inferiore facendola scorrere da destra a sinistra.

Quando la copertura sarà fissata, sentirai un clic.

Quando la copertura sarà fissata, sentirai un clic. Collega il cavo di alimentazione AC, i cavi e la base, quindi accendi l’alimentazione.

Come scegliere le migliori cover PS5

Le migliori cover PS5 si differenziano prima di tutto per la grafica, ma in questo non possiamo esprimere giudizi oggettivi perché il bello è sempre negli occhi di chi guarda. Tuttavia, esistono diversi tipi di cover per PS5 e per questo motivo è utile farsi meglio un’idea dei prodotti a cui fare più affidamento prima di effettuare un acquisto, in particolare valutando il modello di PS5 in possesso, i materiali e le funzionalità delle cover.

Modelli PS5

Le PlayStation 5 al momento esistono in due versioni: Digital Edition e Standard Edition. Ci sono cover, come quelle protettive antipolvere in nylon di PlayVital, che possono adattarsi ad entrambe le versioni senza alcun tipo di problema. Per tutte le altre cover per PS5, invece, fate attenzione a quali modelli sono compatibili perché la Standard Edition, montando un lettore ottico per i giochi fisici, ha una conformazione diversa che necessita di una forma della cover più bombata in sua presenza.

Materiali

Generalmente le migliori cover per PS5 sono realizzate in ABS, lo stesso materiale di cui sono composte le scocche bianche originali della console. L’ABS è una plastica molto resistente che viene usata per prodotti come strumenti a fiato, per le teste delle mazze da golf, per le carrozzerie delle auto e perfino per i mattoncini lego. Questi materiali offrono la massima robustezza e resistenza agli urti, ma esistono anche cover che utilizzano materiali differenti. Attenzione alle skin che, invece, trattandosi di adesivi in vinile, non forniscono alcuna protezione. Il materiale delle cover protettive antipolvere, invece, è composto da nylon e tessuti che come suggerisce stesso la parola, protegge più dall’accumulo di acqua e polveri che da veri e propri urti, nonostante la presenza interna di materiali morbidi che evitano i graffi.

Funzionalità

Differenti materiali indicano diverse funzionalità delle cover per PS5: le scocche in ABS svolgono normali funzioni protettive durante l’utilizzo della console oltre ad avere sicuramente un carattere estetico, le cover in nylon e tessuti sono adatte invece a proteggere la console da polveri e acqua durante lunghi periodi di spegnimento, mentre infine le skin PS5 in vinile svolgono semplicemente una funzione estetica.