Migliori decorazioni a tema videogiochi | Novembre 2020

La passione per i videogiochi permea ogni ambito della nostra vita, non solo quando prendiamo in mano il pad o mouse e tastiera. Per poterla esprimere al meglio, abbiamo quindi bisogno di molto altro oltre a una console, un computer e a qualche videogame. Perché quindi non abbellire le vostre stanze con le migliori decorazioni a tema videogiochi disponibili? Parliamo di lampade, orologi, supporti per mettere in mostra i vostri videogiochi, ma anche poster, stampe da muro e quadri. Ecco quindi tutte le migliori decorazioni a tema videogiochi che possiamo consigliarvi.

Migliori decorazioni a tema videogiochi

Ecco le migliori decorazioni a tema videogiochi per voi:

Orologi da muro

Uno dei modi migliori per abbellire la propria stanza è trovare una decorazione a tema videogiochi che sia non solo esteticamente piacevole, ma anche e sopratutto utile e funzionale. Gli orologi da muro rispondono a entrambe le esigenze. Nella frenetica vita moderna dobbiamo sempre sapere che ore sono e perché non rendere la necessità di controllare l’ora un momento piacevole? Possiamo farlo grazie a questi orologi da muro a tema videogiochi. Possiamo trovarne di tutti i generi, le dimensioni e i gusti: Zelda, Sonic, Super Mario, Pac Man, Street Fighter e molti altri giochi sono stati immortalati in eleganti orologi da muro che si adattano a ogni ambiente con il loro stile discreto eppure fedele ai gioco originale.

» Clicca qui per acquistare un orologio a parete retrò (Sonic, Zelda, Pac Man)

» Clicca qui per acquistare un orologio a parete a tema Super Mario

» Clicca qui per acquistare un orologio a parete a tema Street Fighter

» Clicca qui per acquistare un orologio a parete a tema The Legend of Zelda

Supporti per videogiochi, Blu-ray e vinili

I videogiochi in digitale stanno dominando il mercato console sempre di più anno dopo anno. Il mondo PC si è già “arreso” da tempo, mentre quello mobile non ha mai avuto alcun dubbio. Eppure, in fondo in fondo, tutti quanti non riusciamo a resistere al fascino di una bella confezione di un videogioco, con il suo artwork che cerca di rappresentare in pochi centimetri quadrati anni e anni di sforzi e creatività di centinaia di persone. Come dimenticare poi il profumo della plastica appena aperta e, se vogliamo veramente andare indietro nel viale dei ricordi, come non essere commossi all’idea di sfogliare di nuovo un libretto delle istruzioni, residuato di un’epoca dove internet non era pronto a darci tutte le risposte di cui avevamo bisogno. Perché quindi non celebrare le confezioni dei videogiochi esponendole tramite questi supporti a muro, perfetti tra l’altro anche per i Blu-ray e i vinili. Se volete delle decorazioni a tema videogiochi, cosa c’è di meglio se non rendere i videogiochi stessi le decorazioni?

» Clicca qui per acquistare un set di supporti per videogiochi, Blu-ray e vinili

Lampade e luci notturne a tema videogiochi

I videogiochi possono insegnare molte cose ai bambini, ma difficilmente riusciranno a far passare loro la paura del buio. Per i più piccoli, però, c’è una soluzione pratica, colorata e simpatica: lampade e luci notturne a tema videogiochi. Sono una perfetta decorazione per le camere da letto, perché permettono ai più giovani di esprimere la propria passione per i videogiochi e sentirsi al sicuro in un sol colpo. Ci sono molteplici varianti disponibili, partendo da una lampada a tema Crash Bandicoot, che sta tornando alla ribalta con il suo quarto capitolo numerato. Non dimentichiamoci però anche la lampada a tema PlayStation, o la luce notturna con il logo Xbox. Potete però optare anche per una luce notturna con il logo di Assassin’s Creed o uno dei Pokémon più amato da grandi e piccini: Charizard!

» Clicca qui per acquistare la lampada Crash

» Clicca qui per acquistare la lampada PlayStation

» Clicca qui per acquistare la luce notturna Xbox

» Clicca qui per acquistare la luce notturna Assassin’s Creed

» Clicca qui per acquistare la luce notturna Charizard

Poster, stampe e quadri a tema videogiochi

Per decorare una parete, si pensa prima di tutto a poster, stampe e quadri. Anche in questo caso la scelta è enorme, è per nostra fortuna. Possiamo trovare sia stampe dedicate a specifici videogiochi, come Assassin’s Creed, The Last of Us o Red Dead Redemption, oppure anche poster più generali sul mondo dei videogame e le sue unicità. Inoltre, ci sono molteplici formati: quadri singoli, stampe a tre pezzi o anche a cinque, di tante dimensioni per adattarsi a ogni stanza, sia con cornici che senza. Per rendere più colorata una stanza e ricordare a tutti che siete grandi fan dei videogiochi, poster, stampe e quadri a tema sono un’ottima scelta.

» Clicca qui per acquistare i migliori poster, stampe e quadri a tema videogiochi