Migliori film sui videogiochi | Ottobre 2020

Sono diverse decine di anni che il medium videoludico ormai ha raggiunto una certa popolarità. Mentre le compagnie e le software house si impegnano a creare mondi sempre più complessi e originali, quegli universi cominciano a fuoriuscire “invadendo” anche il mondo cinematografico. Gli esempi dei migliori film tratti da videogiochi sono ormai un’infinità, e proprio come stiamo vedendo in questo periodo, sempre più case cinematografiche stanno investendo in pellicole che trattano non solo alcune delle più famose saghe videoludiche, ma anche tutti quegli aspetti che ruotano attorno al videogioco.

Quella che segue è una lista di alcuni dei migliori film tratti da videogiochi che hanno saputo accogliere il gusto sia dei videogiocatori appassionati, che degli amanti dell’arte sul grande schermo. Non troverete solamente grandi saghe che vanno avanti da più di vent’anni riproposte in live action, ma anche prodotti più sperimentali e che fanno l’uso di tecniche d’animazione 3D e mista.

Migliori film sui videogiochi

Resident Evil

Quella di Resident Evil ormai, non è più solamente una saga che si estende nel mondo videoludico, ma lo è anche al cinema. Dopo il primo film del 2002 diretto da Paul W. S. Anderson con la bellissima Milla Jovovich, gli zombie e le bioarmi hanno invaso anche il grande schermo. Sono diversi i registi che hanno contribuito ad ingrandire la saga cinematografica di Resident Evil, come sono diversi anche gli stili proposti. Non solo live action quindi, ma anche qualche episodio proposto in animazione 3D e qualche sperimentazione con i generi; per esempio Resident Evil The Final Chapter che giocava con il genere zombie/post apocalittico.

Silent Hill

Rimanendo nel periodo di fine anni ’90 e nel genere survival horror, l’altra grande saga che dava filo da torcere agli zombi di Cacpom era Silent Hill. L’opera horror di Konami, nettamente più psicologica ebbe anch’essa due riproposizioni al cinema. Nel 2006 esce il primo lungometraggio chiamato solamente Silent Hill, che viene presto ritenuto come uno dei migliori film sui videogiochi. La pellicola mischiava molti elementi dei primi tre capitoli videoludici insieme a una nuova protagonista; Rose Da Silva. Il secondo film invece, Silent Hill Revelation 3D si pone come sequel della prima pellicola, andando ad implementare sia la tecnologia 3D che l’introduzione sul grande schermo di Heather Mason, iconica protagonista del terzo capitolo videoludico.

Need for Speed

Anche Need For Speed, un’altra saga leggendaria per tutti i videogiocatori amanti delle corse su strada e delle grandi velocità, ha avuto un adattamento cinematografico in live action. Sebbene il tutto sia stato fatto solamente qualche anno fa, il film di Need For Speed incarna tutto il senso di velocità proposto in tutti i titoli di EA, cercando anche di dare decisamente più importanza all’elemento narrativo. Il parco di automobili presenti nel film è di altissimo livello, come anche il cast che presenta nomi di altissimo livello quali: Aaron Paul, Rami Malek, Dakota Johnson e Michael Keaton.

Tomb Raider

In questa lista non poteva assolutamente mancare un personaggio così iconico come quello di Lara Croft, una delle eroine più importanti del videogioco e personaggio riconosciuto in tutto il mondo. I film su Tomb Raider li possiamo dividere in due filoni; i primi due usciti all’inizio degli anni 2000, decisamente più improntati all’azione e con protagonista Angelina Jolie; pellicole che si rifacevano ai primissimi giochi della saga, e il film più recente, molto più avventuroso e che strizza l’occhio a quello che è stato il reboot videoludico targato Crystal Dynamics e dove nei panni di Lara Croft questa volta troviamo Alicia Vikander.

Sonic the Hedgehog

Uno dei film tratti da un videogioco più atteso (e discusso) è stato Sonic The Hedgehog. La mascotte SEGA esplosa negli anni ’90 su Mega Drive ha avuto un suo film solo di recente. Girato in tecnica mista, un po’ live action e un po’ CGI, il film è uscito giusto quest’anno ed è stato diretto da Jeff Fowler. La pellicola mette l’amatissimo porcospino blu supersonico alle prese con un’avventura che lo spingerà fino al nostro mondo, dove un pazzoide Dr. Robotnik interpretato da Jim Carrey cercherà in tutti i modi di catturarlo con le sue strambe e geniali creazioni.

Rampage

Sul grande schermo c’è anche spazio anche per i grandi animali di Rampage, una delle saghe videoludiche più distruttive che il medium abbia mai conosciuto. Nella rivisitazione cinematografica di questo classico proveniente direttamente dagli anni ’80, Dwayne “The Rock” Johnson si troverà ad assistere alla furia di tre animali giganti geneticamente modificati; il gorilla George, il lupo Ralph e il coccodrillo Lizzie. Un grande classico videoludico che al cinema incontra le influenze del genere Kaiju, in un film a dir poco distruttivo.

Ready Player One

Oltre a un film, Ready Player One è una vera e propria caccia alle citazioni provenienti da tutta la cultura pop mondiale. Definito uno dei migliori film sui videogiochi, la pellicola diretta da Stephen Spielberg non è propriamente tratta da un singolo videogioco ma ne incarna un infinità. Parliamo della trasposizione del romanzo dall’omonimo titolo scritto da Ernest Clyne, che si basa sul raccontare le avventure di un gruppo di giovani videogiocatori che si trovano a vivere sulla loro pelle una vera e propria epopea in realtà virtuale. Overwacth, Halo, Street Fighter; sono solo alcune delle citazioni videoludiche presenti in questo cult istantaneo.

Ralph Sppaccatutto

Con un concetto simile al film precedente, Ralph Spaccatutto si è presentato qualche anno fa come il primo film animato targato Disney a trattare la tematica del videogioco e tutte le sue tematiche. A partire da Ralph fino a tutta una serie di personaggi comprimari, il viaggio è scandito da easter egg che si divertono a menzionare tantissimi videogiochi realmente esistenti di più di una generazione di console e arcade. Un classico intramontabile, nonché uno dei migliori film animati sui videogame, che abbraccia più di una generazione di appassionati giocatori.

