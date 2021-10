Giochi per sentirsi come in Squid Game | I migliori battle royale del 2021

Ormai i videogiochi battle royale sono del tutto sdoganati grazie anche a opere come Squid Game, la serie TV sudcoreana che sta spopolando su Netflix in queste settimane. Se avete voglia di giocare a qualcosa che vi faccia sentire un po’ come in un grande gioco coloratissimo pieno di trappole mortali dove solo una persona può farcela, allora siete nel posto giusto.

Come una grande situazione alla Hunger Games, i battle royale si contraddistinguono nel mettere tutti contro tutti finché non ne resta solo uno in piedi. Per semplificarvi la ricerca dei migliori battle royale disponibili sul mercato, abbiamo provato a creare una selezione di giochi consigliati, con tanto di gadget, bundle e device a tema per rinvigorire la vostra esperienza videoludica con i battle royale. Prima di cominciare a esplorare questa lista, date un occhio anche ai migliori giochi multiplayer e i migliori survival.

Giochi battle royale, i migliori

Fall Guys Ultimate Knockout

Piattaforma: PS4, Xbox One (in arrivo), PC, Nintendo Switch (in arrivo)

Fall Guys Ultimate Knockout è probabilmente il battle royale che più somiglia a un’esperienza come Squid Game. Come in un grande Takeshi’s Castle o Giochi Senza Frontiere l’intero videogioco è una successione di sfide composte da mini-giochi pieni di scenari e costumi colorati, un assurdo battle royale che, a volte a squadre, a volte da singoli, vi spingerà a cercare il modo più rapido per vincere facendo fuori quanti più avversari possibili.

Fortnite

Piattaforma: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, iOS, Android

Fortnite forse non ha bisogno di presentazioni: il più famoso battle royale di sempre, nonché uno dei videogiochi che è sempre sulla creta dell’onda. Il motivo di tanto successo è dovuto sicuramente all’impianto di gioco divertente, ma anche alle tante iniziative organizzate da Epic Games come i numerosi crossover. I videogiocatori possono partecipare a una sfida battle royale fatta di sparatorie e costruzioni sfruttando una tra le tantissime skin disponibili derivanti da diversi universi narrativi. E se arrivassero anche le skin di Squid Game?

Apex Legends

Piattaforma: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Quando fu lanciato Apex Legends anni fa, fu considerato un vero innovatore del genere battle royale. Alla classica formula da shooter, gli sviluppatori di Respawn, già celebri per Titanfall e ultimamente per Star Wars Jedi Fallen Order, hanno unito intriganti meccaniche alla Overwatch: i personaggi giocabili hanno poteri speciali che aggiungono diverse meccaniche al tradizionale corri e spara. Dopo diverse stagioni e tanti personaggi aggiunti al gioco, Apex Legends è sicuramente uno dei migliori battle royale in circolazione, nonché uno dei più variegati.

Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) e PUBG Mobile

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, iOS, Android

Tradizionalmente considerato il “primo” battle royale a definirsi tale, Playerunknown’s Battlegrounds è nato come mod di un capitolo di Arma, sparatutto militaresco, per poi diventare un gioco a sé stante. Nel tempo, PUBG è approdato anche in campo mobile con una formula più immediata e accessibile che vale la pena approfondire con i sempre più variegati gadget che nascono proprio alla fruizione di questi giochi tramite smartphone. Come gli altri battle royale, PUBG ha una scena competitiva sempre in evoluzione che vale la pena seguire di stagione in stagione.

Gang Beasts

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Pur non essendo un vero e proprio battle royale, Gang Beasts è caratterizzato da alcuni elementi del genere: sfida all’ultimo sangue tra più giocatori, e tanti scenari colorati alla Fall Guys. Gang Beasts è in realtà un picchiaduro a scorrimento, dove però la componentistica multiplayer e i protagonisti gelatinosi e coloratissimi, rendono il tutto un’esperienza piena di ilarità e surrealismo nella fittizia metropoli di Beef City.

Super Animal Royale

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

In ultimo, vi portiamo all’attenzione di Super Animal Royale, un simpaticissimo battle royale in 2D con visuale dall’alto, dove dei teneri animaletti geneticamente modificati (e modificabili attraverso un sistema di valute e ricompense) lottano all’ultimo sangue. Imitando la tradizionale esperienza battle royale di opere come PUBG e Fortnite, Super Animal Royale cerca di essere più immediato e rapido, e ci riesce benissimo senza sacrificare in alcun modo il divertimento.

