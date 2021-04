Giochi multiplayer | I migliori di Aprile 2021

Cosa c’è di meglio se non giocare assieme agli amici di una vita? Fin dagli albori dell’era videoludica, i giochi multiplayer hanno allietato i pomeriggi e le serate di ogni videogiocatore: a partire da Pong (nel lontano 1972), fino ad arrivare ai giochi multiplayer odierni, il comparto multigiocatore ha da sempre accompagnato l’evoluzione dell’industria videoludica. Per questo, noi di Game Division, abbiamo deciso di stilare una guida dedicata ai migliori giochi multiplayer, in modo da guidarvi, passo per passo, alla scelta del vostro personale gioco multigiocatore con cui passare decine, centinaia, migliaia di ore! Siete pronti? Bando alle ciance ed esaminiamoli assieme!

Migliori giochi multiplayer

Call of Duty Black Ops Cold War

Come dare il via a questa guida dedicata ai migliori giochi multiplayer se non con Call of Duty? La sempreverde saga di Activision, oltre ad offrire un comparto multigiocatore online, continua a preservare anche lo schermo condiviso, ovvero potrete giocare fisicamente con i vostri amici utilizzando due controller. Anche l’ultimo capitolo della saga, Call of Duty Black Ops Cold War, vi permetterà di giocare sia online che a schermo condiviso. Siete pronti a gettarvi a capofitto nella tenebrosa Guerra Fredda?

GTA 5 e Red Dead Redemption 2

Fin dal debutto di GTA 4, Rockstar Games ha cercato di ampliare i mondi open world in multiplayer con una dose di realismo estrema. Sia in GTA 5 che in Red Dead Redemption 2, potrete creare il vostro alter ego digitale e intraprendere assieme ai vostri amici una carriera criminale. Che tu sia un CEO di un’azienda a Los Santos o un sanguinario cacciatore di taglie nel New Austin, i due titoli sapranno offrirvi un divertimento senza pari e senza limiti. Inoltre, potrete concentrarvi anche sulle campagne singleplayer per apprezzare la narrativa unica e pungente di Rockstar Games! Impossibili non citarli tra i migliori giochi multiplayer!

Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise, ultimo capitolo della saga targata Capcom, ha rapito il cuore dei fan! Come negli altri titoli della serie, il giocatore sarà un cacciatore di mostri, volto a svolgere degli incarichi d’uccisione o di cattura delle creature del mondo di gioco. Disponibile attualmente soltanto su Nintendo Switch (con una versione PC prevista per il 2022), il gioco di Capcom offre un ottimo comparto multiplayer, in cui potrete dedicarvi agli incarichi assieme ai vostri amici. Un gioco imperdibile!

Outriders

Sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix, Outriders è un titolo più che ottimo per gli amanti dei third person shooter con elementi RPG. Il gameplay del gioco è una via di mezzo tra Gears of War e The Division; quindi qualora aveste amato le due saghe, il titolo di People Can Fly non vi deluderà. Partiti dalla Terra come colonizzatori, il nuovo pianeta si rivelerà una trappola per gli esseri umani. Ciononostante, il protagonista ed altri personaggi, saranno in grado di sfruttare i poteri dell’Anomalia aliena a loro vantaggio.

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11, undicesimo capitolo della saga di Warner Bros., è sicuramente tra i migliori giochi multiplayer. Il titolo, amntiene lo spirito picchiaduro 2.5D della serie, ma apporta diverse novità come, ad esempio, il Fatal Blow e il Krushing Blow. Non mancheranno di certo tante Brutality e Fatality sempre pronte a sorprendere, con la loro crudezza, gli amanti del genere. Divertitevi, sia in locale che online, ad umiliare i vostri amici con pugni, armi e Mercy.

It Takes Two

Pubblicato sotto l’etichetta EA Originals, It Takes Two è l’opera magna di Hazelight Studios (già autori di A Way Out). Si tratta di un platform/adventure davvero particolare, che riprende la peculiarità del precedente titolo della software house: potrete giocarlo soltanto in multigiocatore (online o locale a schermo condiviso). Vestirete i panni di Cody e May, una coppia sull’orlo del divorzio. Per via di una lacrima della loro unica figlia, caduta sulle bambole raffiguranti i genitori, i due si ritrovano intrappolati in esse. Dovrete affrontare le sfide del Dr. Hakim collaborando tra di voi, per riuscire a superare i livelli di questo fantastico, quanto toccante, platform!

