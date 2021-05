Poltrone da gaming | Le migliori di giugno 2021

Necessitate di un comfort maggiore durante le vostre sessioni videoludiche? Allora siete capitati nel posto giusto! In questa guida all’acquisto, cercheremo di guidarvi passo per passo a scegliere tra le migliori poltrone da gaming. Abbiamo scandagliato a fondo il mercato, in cerca delle proposte più confortevoli, nonché, con diverse variazioni di prezzo. Perciò, sedetevi comodi un’ultima volta sulla vostra sedia: dopo aver letto questa guida, dovrete far spazio alla vostra nuova e scintillante poltrona da gaming. Pronti? Via!

Poltrone gaming, le migliori

Soontrans

La prima proposta, nonostante sia economica, è davvero formidabile! la poltrona di Soontrans, infatti, possiede diversi gadget: cuscino lombare, poggiatesta, poggiapiedi, schienale reclinabile fino a 180 gradi e braccioli regolabili. Le dimensioni corrispondono a 70 x 68 x 116 cm, per un peso di 18 Kg: resistente e spaziosa. Inoltre, presenta materiali buoni, da fascia media: pelle PU e base in nylon rinforzato. Per il suo prezzo alla portata di tutte le tasche, e per l’abbondanza di accessori, rientra tra le migliori poltrone da gaming.

Hbada

Siete alla ricerca di una soluzione comoda ed elegante, oppure di un’alternativa alla classica copertura in pelle delle poltrone da gaming? La proposta di Hbada, allora, farà al caso vostro. Ricoperta in un buon tessuto traspirante, ottimo per le lunghe sessioni di gioco in estate, offre una comoda seduta, grazie alle dimensioni pari a 68 x 68 x 128 cm, per 18.56 Kg. Rispetto alle proposte precedenti, però, non offre un cuscino lombare, ma un poggiatesta regolabile, un poggiapiedi e braccioli ricoperti in PU (oltre all’immancabile schienale regolabile, in questo caso reclinabile fino a 155 gradi).

HP OMEN

L’unica cosa che manca è il poggiapiedi, per il resto la poltrona di HP OMEN è una vera goduria! I cuscini, lo schienale reclinabile e i braccioli 4D sono completamente regolabili. Questi ultimi, come suggerito dalla sigla 4D, sono regolabili verso l’alto, il basso, in avanti e indietro e lateralmente. Progettata per persistere nel tempo, le sue dimensioni corrispondono a 143 x 62 x 59 cm per 29 Kg, sostenendo un peso fino a 136 Kg! I materiali sono decisamente ottimi: ricoperta in pelle PU, la poltrona è sostenuta da un corpo in lega d’acciaio. Un’ottima proposta che può fare affidamento su un marchio sinonimo di affidabilità.

SOUTHERN WOLF

La poltrona di SOUTHERN WOLF aumenta di prezzo, ma anche d’accessoriato; di cui uno davvero inusuale, ma che potrebbe stranamente interessare alcuni utenti. Rispetto alla proposta precedente, presenta un massaggiatore posto sul cuscino lombare e il Bluetooth per… un impianto audio! Posto nella parte dello schienale, potrete regolare il volume dell’impianto grazie ai comandi sulla poltrona. Le dimensioni sono pari a 67.01 x 67.01 x 120.02 cm, per un peso di 23.13 Kg. Il peso maggiore è dovuto alla struttura del telaio in lega d’acciaio, ottimo per sostenere la base in nylon rinforzato. Lo schienale reclinabile fino a 135 gradi e tutto il corpo morbido della sedia, sono rivestiti in pelle PU.

Secretlab TITAN XL

La serie TITAN XL di Secretlab è la più mastodontica proposta di tutte, davvero titanica! Le dimensioni sono ancor più prosperose della già titanica TITAN dell’azienda, con uno schienale con 85cm di lunghezza e 56cm di larghezza, una seduta larga 57.5cm e profonda 50.5cm. Di fatto, è consigliata a persone con altezza compresa tra i 180 e i 208cm. Offre un cuscino lombare integrato regolabile, un cuscino per la testa in memory foam con gel di raffreddamento, braccioli regolabili e un meccanismo in metallo (che può reggere un peso compreso tra i 100 ed i 180kg) a quattro direzioni. Era impossibile escludere questo trono dalle migliori poltrone da gaming!

Come scegliere tra le migliori poltrone da gaming

I fattori principali che dovrete considerare sono tre: materiali, accessori e dimensioni. Dovrete valutare bene ciò che desiderate dalla vostra futura poltrona da gaming, in modo da non ritrovarvi a compilare diverse richieste di reso prima di trovare quella giusta. Senza indugiare in ulteriori chiacchiere, analizziamo i tre punti poco sopra elencati:

Materiali

I materiali sono molto importanti per le poltrone da gaming: basta davvero poco per rovinare un tessuto di qualità scarsa o per inclinare dei supporti poco resistenti. La maggior parte delle poltrone sopra ai 200€, offrono tessuti resistenti o coperture in pelle PU. Le basi, invece, variano dal nylon rinforzato fino alla lega d’acciaio. Basatevi sul peso che la poltrona dovrà reggere per decidere quali delle due basi preferire.

Accessori

Cosa volete da una poltrona da gaming? Poter poggiare i piedi, oppure un massaggiatore sul cuscino lombare? Valutate quale comfort faccia più al caso vostro. La scelta, in questo caso, è puramente dettata dalla soggettività; oltre che dalla qualità degli accessori. Un cuscino lombare o un poggiatesta di scarsa fattura, possono infatti provocare fastidiosi mal di schiena e mal di testa.

Dimensioni

Nel caso delle poltrone da gaming, le dimensioni contano più che mai. Di fatto, è facilissimo ritrovarsi in una seduta non adatta alle vostre dimensioni corporee. Dovrete tener conto della vostra altezza per scegliere la seduta che più vi soddisfi. Inoltre, un altro fattore fondamentale riguarda il vostro gusto personale: preferite una poltrona larga ed alta, oppure con uno schienale più contenuto ed una seduta più stretta? Fate sempre attenzione alle dimensioni indicate dai produttori nelle schede dei prodotti.