Migliori Supporti per Cuffie | Ottobre 2020

Per i gamer sta diventando sempre più importante anche la cura per i dettagli e tenere sistemata la propria postazione da gioco è una parte che viene curata sempre di più dai giocatori di tutto il mondo. Basti pensare anche alla quantità di ore che i giocatori PC investono nello scegliere monitor, case e soprattutto fare un cable management adeguato in modo da non far vedere il minimo cavo all’interno della loro postazione. Anche le console però possono avere la loro parte e creare un ambiente pulito e minimal è sempre la prerogativa di ognuno di noi. Una cosa lega allo stesso modo tutte le tipologie di videogiocatori, ovvero le Cuffie. Dove lo sistemiamo quando finiamo di giocare per non inciampare nei cavi? E se sono senza cavi, dove le mettiamo? Sul monitor? Sulla scrivania? Negli anni sono nati sempre più prodotti per ordinare le nostre scrivania. In questa guida quindi, scopriamo insieme quali sono i migliori supporti per cuffie di questo mese!

Migliori Porta Cuffie

New Bee Supporto per Cuffie Universale per Cuffie Over

In questo primo nostro consiglio, vi portiamo alla scoperta di un articolo semplice che però fa il suo lavoro. La versione base di un porta cuffie adatto anche per le Over Hear. Linee semplici e archetto largo per sostenere anche le cuffie più grandi. Il tutto è costruito in alluminio, in modo tale da essere pesante e non cadere nel sostenere anche le cuffie da gaming wireless che da sempre sono molto più pesanti di quelle con cavo. La base è in plastica opaca solida e ha quattro piedini in silicone per proteggere le superfici su cui si trova. I quattro piedini in gomma sottostanti sono anch’essi antiscivolo e non graffiano la superficie su cui sono posizionati o scivolano.

Supporto per Cuffie RGB con hub USB a 2 Porte

Il secondo articolo scelto da noi non può ovviamente non essere pieno di “lucine”. Tra i migliori porta cuffie non poteva mancare anche un articolo di questo tipo, soprattutto se dobbiamo inserirlo all’interno di un setup fatto di LED RGB. Fornito di jack con ingresso analogico integrato da 3,5 mm consente di godere di un rendering stereo esteso o surround 7.1, per un’esperienza audio coinvolgente e multicanale. Hub USB 2.0 a due porte, migliora le prestazioni di ricarica e un trasferimento dati più veloce per cuffie, telefono, iPad, tablet e altri dispositivi. Risparmia tempo e spazio.

THE G-LAB K-Stand RADON con retroilluminazione RGB

Compatibile e pratico con tutte le cuffie con il k-stand radon. Il k-stand radon è perfetto per tutte le cuffie da gioco, indipendentemente da tipo o marchio. Ci sono 7 colori diversi: rosso, verde, blu, giallo, viola, turchese e bianco; l’effetto luminoso “respirazione” fa scorrere i colori uno dopo l’altro. La base del radon è dotata di due porte USB 2.0 per facilitare le connessioni, una su ciascun lato; queste porte USB aggiuntive ti permetteranno di collegare più facilmente mouse, tastiera, cuffie da gioco, chiavette USB o persino caricare lo smartphone.

Corsair ST100 RGB con Scheda Audio 7.1 Surround Integrata

Il Corsair ST100 RGB dispone di un’uscita cuffie analogica in formato jack da 3.5 mm che, grazie alla scheda audio 7.1 surround integrata puoi collegare le tue cuffie e goderti un suono stereo impeccabile o sperimentare un immersivo ambiente 7.1 virtuale. La base dello stand dispone inoltre di due porte USB 3.1 a cui puoi collegare una chiavetta, il ricevitore delle tue cuffie wireless o anche un dispositivo di storage o il tuo smartphone quando lo vuoi ricaricare o collegare al tuo PC

SAMDI Porta Cuffie in Legno Noce Omega

Realizzato in legno naturale di noce, ecologico e privo di sostanze inquinanti, forma perfetta per non allungare la fascia. Piedini antiscivolo, più stabili e durevoli per l’auricolare. I piedi del supporto sono progettati in modo da poter arrotolare il cavo con discrezione per evitare che i cavi si mescolino sul tavolo. Si adatta praticamente a tutte le cuffie. Dimensioni: altezza 26cm/larghezza 16cm/profondità 11cm.

