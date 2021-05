Migliori giochi remake di Maggio 2021

Nel corso degli ultimi anni, ma non solo, nel mercato dei videogiochi è imperversata una nuova tipologia molto particolare di produzioni videoludiche: i remake, ovvero rifacimenti di grandi classici più o meno lontani nel tempo, riproposti per l’occasione sulle console di nuova generazione con una veste grafica totalmente rinnovata e cambiamenti più o meno profondi nelle dinamiche di gameplay, a seconda di quanto il gioco originale avesse effettivamente bisogno di essere ritoccato per adattarsi ai tempi moderni. Alcuni remake, per esempio, contengono migliorie quasi solamente estetiche, che erano le uniche di cui i loro progenitori necessitavano; in altri casi, invece, ci si è distanziati di più dal punto di vista ludico, offrendo nella maggior parte dei casi un’esperienza totalmente nuova e fresca, con cambiamenti perfino alla narrativa e alla storia.

In questa guida vogliamo dunque consigliarvi quelli che sono alcuni fra i migliori remake pubblicati negli ultimi anni, in un elenco che comprende perlopiù produzioni tripla A, ma anche qualche titolo di seconda fascia o comunque meno conosciuto rispetto al solito. Prima di cominciare, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida dedicata ai migliori JRPG, una dedicata ai migliori capitoli di Final Fantasy e una dedicata ai migliori metroidvania. Fatte le dovute premesse, mettetevi comodi e partiamo!

I migliori remake

Demon’s Souls

Piattaforma: PS5

Rifacimento dello storico videogioco di From Software, primo esponente “mainstream” del genere che in seguito si sarebbe definito l’appellativo di soulslike, Demon’s Souls è stato sviluppato appositamente per PS5 dai talentuosissimi Bluepoint Games, da sempre autori di remaster e remake di ottima qualità e da diversi anni legati a Sony. Il remake per PS5 mantiene inalterata l’essenza del capolavoro di Hidetaka Miyazaki, ricostruendone fin dalle fondamenta il comparto visivo ed estetico senza stravolgere la visione originale, con un gameplay che, seppur ovviamente modernizzato in funzione degli undici anni trascorsi, strizza fortemente l’occhio all’esperienza originale. Consigliatissimo ai possessori di PS5, che abbiano giocato o meno l’originale all’epoca della sua prima uscita!

» Clicca qui per acquistare Demon’s Souls

Final Fantasy VII Remake

Piattaforma: PS4, PS5

Dopo più di vent’anni, Final Fantasy VII Remake ha avuto (e sta tutt’ora avendo, dato che si tratta di un progetto episodico) l’arduo compito di trasportare e adattare Final Fantasy VII (con ogni probabilità il Final Fantasy più conosciuto di tutti) ai tempi moderni. Un compito nient’affatto facile, che il progetto di Square Enix ha deciso di affrontare puntando tutto su un’estetica e un’art direction impareggiabili e fedeli all’universo di riferimento, un ottimo combat system e personaggi dall’elevato carisma, con cui fare spesso leva sull’effetto nostalgia. A distanza di un anno dalla sua uscita originale su PS4, Final Fantasy VII Remake è in uscita anche per PS5 in una versione, sottotitolata Intergrade, che comprende anche un DLC (esclusivo della versione next-gen) dedicato al personaggio di Yuffie.

» Clicca qui per acquistare Final Fantasy VII Remake

» Clicca qui per acquistare Final Fantasy VII Remake Intergrade



Resident Evil 2

Piattaforma: PC, PS4, Xbox One

Resident Evil 2 ha definitivamente certificato la rinascita di Capcom negli ultimi anni: la casa giapponese, dopo un periodo di “buio” che ha interessato anche la serie di Resident Evil, è tornata definitivamente in carreggiata e si è ripresa il posto che le compete fra i maggiori publisher a livello mondiale. Il remake del secondo, storico Resident Evil (quello diretto dal “papà” dei Devil May Cry, Hideki Kamiya) è un videogioco che ripropone pedissequamente tutti i maggiori punti di forza dell’originale, ovviamente modernizzati e inseriti nel contesto di un’esperienza AAA perfettamente adeguata agli standard degli ultimi anni. Il risultato, neanche a dirlo, è stato piuttosto scontato: Resident Evil 2 Remake è finito per essere uno dei migliori videogiochi del 2019, vincendo facilmente numerosi premi come miglior rifacimento dell’anno e candidandosi addirittura al Game of the Year.

» Clicca qui per acquistare Resident Evil 2

Resident Evil 3

Piattaforma: PC, PS4, Xbox One

Pur un gradino sotto al suo immediato predecessore, anche quello di Resident Evil 3 (arrivato un anno dopo) è un remake di ottima fattura, capace di riproporre il terzo capitolo della serie horror di Capcom in maniera più che degna. Resident Evil 3: Nemesis era considerato molto più action rispetto al secondo capitolo, e infatti nel remake gli sviluppatori hanno inserito una dose di azione decisamente maggiore, sacrificando in larga parte la componente puzzle (che nel tempo ha fatto le fortune di Resident Evil). Nel complesso, Resident Evil 3 finisce però per essere un’avventura con meno fronzoli, meno impegnativa e paradossalmente più “adatta” del predecessore ad essere introdotti alla serie di Resident Evil, per poi passare a quest’ultimo e ai capitoli “numerati” più recenti, ovvero Resident Evil 7 e Resident Evil: Village, ancora fresco di pubblicazione.

» Clicca qui per acquistare Resident Evil 3

Piattaforma: Nintendo Switch

Durante la generazione di Switch Nintendo ha prodotto diversi grandi giochi per la sua console ibrida, dedicandosi però anche a diversi progetti paralleli, volti a recuperare e dare lustro a titoli provenienti dal passato di saghe storiche, come Mario o Zelda. È il caso, per esempio, del remake di The Legend of Zelda: Link’s Awakening, un titolo che cinque anni fa sarebbe probabilmente uscito su 3DS e in generale sulle portatili prodotte dalla Grande N, ma che su Switch riesce a brillare persino di più. Quello di Link’s Awakening è un remake delizioso, capace di riproporre in maniera fedele lo spirito del gioco originale del 1991, completamente ricostruito dal punto di vista tecnico. Link’s Awakening era il primo Zelda ambientato al di fuori di Hyrule, sull’onirica isola di Koholint, che Link poteva esplorare in lungo e in largo: rivivere oggi un’avventura che strizza l’occhio alle origini di una delle saghe più fortunate di Nintendo è un’esperienza da non lasciarsi scappare.

» Clicca qui per acquistare The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Yakuza Kiwami e Kiwami 2

Piattaforma: PC, PS4, Xbox One

Negli ultimi anni, SEGA ha trattato come meglio non avrebbe potuto la serie di Yakuza, che sta vivendo una seconda giovinezza grazie al meraviglioso Like a Dragon, settimo capitolo del franchise. Parallelamente alle nuove uscite, però, il publisher ha prodotto anche due remake, riconosciuti grazie al sottotitolo Kiwami. Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 sono stati pensati con lo scopo principale di modernizzare le meccaniche dei primi due capitoli della serie, risalenti all’epoca PlayStation 2 e troppo vecchi per ricevere semplici remaster come avvenuto al terzo, al quarto e al quinto. Insieme a Yakuza Zero, una sorta di prequel dell’intera saga, Kiwami e Kiwami 2 sono ottimi modi per scoprire per la prima volta la serie con protagonista il buon Kazuma Kiryu, o magari per tornare a riscoprirla dopo tanti anni.

» Clicca qui per acquistare Yakuza Kiwami

» Clicca qui per acquistare Yakuza Kiwami 2

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Piattaforma: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Un altro publisher che ha intelligentemente capito l’enorme e crescente interesse del pubblico per i remake di saghe storiche è stata Activision, che negli ultimi anni aveva tastato il terreno con Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy prima di produrre l’ottimo Crash Bandicoot 4. La N. Sane Trilogy è una raccolta modernizzata dei tre capitoli sviluppati quando la serie era ancora legata alla prima PlayStation e veniva sviluppata da Naughty Dog: in questo caso, le modifiche compiute dagli sviluppatori (Toys for Bob, poi autori anche del quarto capitolo) sono state perlopiù estetiche. Da grossolani ammassi di pixel, i primi tre Crash Bandicoot si sono trasformati in videogiochi deliziosi dal punto di vista visivo e hanno guadagnato diverse migliorie legate al gameplay, anche se in maniera perlopiù indiretta e legata alle enormi modifiche fatte al motore grafico e a quello fisico.

» Clicca qui per acquistare Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per PS4

» Clicca qui per acquistare Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per Xbox One

» Clicca qui per acquistare Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per Nintendo Switch

Shadow of the Colossus

Piattaforma: PS4

In apertura di quest’elenco avevamo citato i Bluepoint Games, autori dell’ottimo rifacimento di Demon’s Souls per PS5. Quest’ultimo, tuttavia, non sarebbe mai esistito senza quello di Shadow of the Colossus, pubblicato per PlayStation 4 nel 2018 e annoverabile a sua volta fra i migliori remake degli ultimi anni. Il remake di Shadow of the Colossus si limita a un rifacimento tecnico del capolavoro di Fumito Ueda, riutilizzando gli asset originari e ricostruendovi al di sopra una presentazione visiva del tutto nuova. Il remake non ha invece compiuto sostanziali modifiche dal punto di vista ludico, limitandosi ad affinare le animazioni e poco altro: Shadow of the Colossus, del resto, rimane ancora oggi (a sedici anni di distanza) una delle pietre miliari della storia dei videogiochi, e il suo gameplay “minimale” ha fatto sì che non sia invecchiato quasi per nulla.

» Clicca qui per acquistare Shadow of the Colossus