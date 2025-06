MindsEye, il gioco d'azione sviluppato da Build a Rocket Boy, lo studio fondato dall'ex produttore di Grand Theft Auto Leslie Benzies, ha debuttato su Steam il 10 giugno scorso accompagnato da una serie di problemi tecnici che hanno compromesso l'esperienza iniziale dei giocatori. La community ha risposto con una valutazione "Nella media", ma i problemi evidenziano un gioco senza anima e con una quantità di criticità decisamente molto importanti.

Gli sviluppatori hanno riconosciuto apertamente le difficoltà incontrate durante il lancio, ammettendo che la pubblicazione non è stata priva di ostacoli per una parte significativa della base utenti. Tra i problemi principali emersi figurano prestazioni instabili, la presenza di numerosi bug e requisiti hardware particolarmente elevati che hanno escluso molti giocatori dall'esperienza ottimale. Questi elementi hanno contribuito a creare un quadro complessivo ben lontano dalle aspettative generate intorno al progetto.

Build a Rocket Boy ha immediatamente attivato un piano di intervento intensivo, dichiarando di essere operativo ventiquattro ore su ventiquattro per affrontare le criticità emerse. La priorità assoluta identificata dal team di sviluppo riguarda il miglioramento delle prestazioni del gioco, con particolare attenzione all'ottimizzazione per hardware tradizionale e console. Lo studio ha presentato le proprie scuse per i requisiti tecnici troppo elevati, riconoscendo che questa scelta progettuale ha limitato l'accessibilità del titolo.

La risposta operativa si concretizzerà in una patch programmata per la fine della settimana corrente su PC, con successiva distribuzione sulle piattaforme console. Questo primo aggiornamento dovrebbe introdurre miglioramenti significativi nelle prestazioni di CPU e GPU, accompagnati da ottimizzazioni della gestione della memoria. Inoltre, verrà implementata una nuova opzione per modificare o disabilitare completamente la profondità di campo, rispondendo alle richieste specifiche della community.

Le correzioni in arrivo non si limiteranno agli aspetti prestazionali, ma includeranno anche interventi mirati sui contenuti di gioco. Alcuni controlli mancanti in determinati minigiochi verranno ripristinati, mentre il minigioco della rianimazione riceverà una semplificazione per renderlo più accessibile. Parallelamente, il sistema integrerà avvisi pop-up specifici per PC che hanno disattivato la programmazione accelerata via hardware della GPU e per quelli equipaggiati con processori che presentano potenziali problemi di stabilità.

La comunicazione ufficiale dello studio ha sottolineato che questo primo intervento rappresenta soltanto l'apertura di una serie più ampia di aggiornamenti pianificati. Build a Rocket Boy si è impegnata a mantenere un flusso comunicativo regolare con la community, fornendo aggiornamenti costanti sui progressi compiuti. Questa strategia di trasparenza mira a ricostruire la fiducia dei giocatori dopo le difficoltà del lancio iniziale.

Nonostante le problematiche riscontrate, lo studio ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dai fan, interpretando la situazione attuale come il punto di partenza di un progetto a lungo termine. L'obiettivo dichiarato è trasformare MindsEye nel miglior prodotto possibile attraverso un processo di miglioramento continuo, dimostrando che anche i lanci più travagliati possono rappresentare l'inizio di una storia di successo se gestiti con la giusta determinazione e trasparenza verso la community.