Minecraft dirà presto addio al supporto VR

Minecraft interromperà il supporto per tutti i visori di realtà virtuale a partire da marzo 2025. L'annuncio è stato pubblicato nel changelog di Bedrock, la versione multipiattaforma del gioco.

Questa decisione riguarda dispositivi come Oculus Rift, visori Windows Mixed Reality e Meta Quest (tramite Quest Link). Inoltre, il mese scorso Mojang aveva già annunciato la fine del supporto per i visori PlayStation VR, sempre a partire da marzo del prossimo anno.

Nonostante la rimozione del supporto VR ufficiale, i giocatori potranno continuare a costruire nei loro mondi e accedere agli acquisti del Marketplace, inclusi i Minecoins, utilizzando dispositivi non-VR come i monitor per computer.

Per gli appassionati della realtà virtuale, alcune opzioni rimarranno disponibili: sarà ancora possibile giocare a Minecraft in VR su PC utilizzando la versione Java del gioco, sia attraverso mod VR come Vivecraft, sia tramite porte VR standalone come QuestCraft. Insomma, non tutto è perduto.

Il supporto VR di Minecraft ha una storia relativamente lunga: il gioco è stato lanciato inizialmente per i visori Samsung Gear VR nel 2016, per poi aggiungere il supporto per Oculus Rift e PlayStation VR. La decisione di Mojang di interrompere il supporto VR segna, quindi, la fine di un'era per Minecraft, ma il gioco continuerà a evolversi su altre piattaforme, mantenendo senza dubbio la sua longeva popolarità.