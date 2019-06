Minecraft Dungeons presentato ufficialmente durante l’E3 2019

Durante la conferenza dell'E3 2019 di Xbox è stato presentato ufficialmente Minecraft Dungeons, nuovo titolo del celebre franchise.

Attualmente è in corso a Los Angeles la conferenza E3 2019 di Microsoft e Xbox e, tra gli annunci iniziali, ha fatto capolino un’interessante titolo fino ad oggi sconosciuto. Stiamo parlando di Minecraft Dungeons, nuovo titolo appartenente al celebre franchise.

Il titolo arriverà fra circa un anno, nella primavera del 2020, ed è attualmente previsto non solo per Xbox One, PC ma anche per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il nuovo titolo uscirà quindi su praticamente tutte le console attualmente in commercio, eccezion fatta per Google Stadia. Mai dire mai comunque.

Minecraft Dungeons promette di unire la classica grafica cubettosa tipica del celebre titolo a delle meccaniche da dungeon crawler. Nel nuovo lavoro degli Xbox Game Studios ci saranno poi una serie di eroi, tutti ampiamente personalizzabili con armi, armature e item trovati in giro per le varie mappe di gioco. Tutti questi oggetti saranno divisi in diverse classi di rarità e disseminati in mezzo alle varie location del titolo.

Sarà inoltre possibile giocare a Minecraft Dungeons in cooperativa fino a 4 giocatori, sia online che offline, con cui affrontare insieme i nemici più forti e, ovviamente, con cui dividersi il sudato bottino. Dal trailer sembrano inoltre emergere delle particolare meccaniche con pulsanti a pressione e porte semoventi. Che nel titolo sia presente anche una componente puzzle?

Che ne pensate di Minecraft Dungeons, il titolo di Xbox Game Studios ha catturato il vostro interesse? Pensate di giocarci insieme ad altri vostri amici? Pronti a accaparrarvi il bottino migliore nei vari dungeon? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!