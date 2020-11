Minecraft: ecco le app infette che vi rubano denaro, attenti!

Il team di Avast ha identificato un’ondata di app mobile dannose su Google Play Store rivolte ai gamers, in particolare ai fan del popolare videogioco Minecraft, ma anche l’apprezzato Roblox. Queste cosiddette applicazioni “fleeceware” offrono nuove skin, sfondi colorati o modifiche per il gioco, ma addebitano agli utenti in modo sproporzionato centinaia di euro al mese. Avast ha segnalato sette di queste app a Google ma al momento sono tutte ancora attive.

Cosa sono le app fleeceware?

Il fleeceware è una categoria relativamente nuova di cybercrime che offre agli utenti un servizio interessante, di solito per un breve periodo di prova gratuito di pochi giorni. Successivamente, l’app inizia automaticamente e in modo non esplicito ad addebitare costi eccessivi, fino a 30 dollari a settimana. I truffatori si aspettano che l’utente dimentichi l’applicazione installata e la sua breve prova o non si accorga del costo reale dell’abbonamento. Le app in questione di solito hanno recensioni da 1 o 5 stelle, ma niente di intermedio e in genere hanno una valutazione complessiva a stelle basse.

“Le truffe di questa natura sfruttano la scarsa attenzione che spesso si pone nei dettagli scritti in caratteri piccoli delle app scaricate. In questo caso, i bambini sono particolarmente a rischio perché potrebbero pensare di scaricare in modo innocente un accessorio di Minecraft, senza capire o prestare attenzione ai dettagli del servizio a cui si stanno abbonando “, osserva Ondrej David, a capo del team di analisi malware di Avast. “Esortiamo gli utenti a rimanere vigili durante il download di qualsiasi app da sviluppatori sconosciuti e a valutare sempre attentamente le recensioni degli utenti e gli accordi di fatturazione prima di iscriversi.”

Come proteggersi da app fleeceware

Il team di Avast ricorda che, nel caso in cui si sospetti di aver installato un’app fleeceware, non è sufficiente disinstallarla ma è necessario annullare l’abbonamento direttamente nel Play Store.

App infette: quali sono?

Ecco le app infette:

Skins, Mods, Maps for Minecraft PE, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

Skins for Roblox, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

Live Wallpapers HD & 3D Background, scaricata oltre 100.000 volte, addebitava 90 dollari l’anno;

MasterCraft for Minecraft, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

Master for Minecraft, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

Boys and Girls Skins, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

Maps Skins and Mods for Minecraft, scaricata oltre 100.000 volte, addebitava 30 dollari a settimana.