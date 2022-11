Giusto nella giornata di ieri abbiamo sottolineato come Minecraft e la propria community sia sempre sul pezzo e pronta a realizzare segmenti di altri grandi giochi all’interno del sanbox di Mojang. È capitato con il nuovo arrivato God of War Ragnarok, ma continua a capitare anche con tutta una serie di videogiochi più rappresentativi dell’anno videoludico che sta per concludersi. Uno di questi è sicuramente Stray, ed è proprio partendo da un pezzo del fantastico mondo del titolo prodotto da Annapurna che un fan ha trovato la giusta ispirazione per una sua creazione.

Stray è l’opera prima dello studio indie BlueTwelve, il quale ha saputo attirate le attenzioni di moltissimi appassionati già soltanto grazie ai primissimi trailer. Ora che il titolo con protagonista il tenero e coraggiosissimo gattino è disponibile da diversi mesi, c’è chi è rimasto piacevolmente colpito da questa esperienza, tanto che si è andata a creare una nutrita community di fan sempre pronta a realizzare tributi al titolo.

Uno degli ultimi è stato fatto su Minecraft, dove un giocatore ha voluto ricreare un pezzo del mondo di Stray (lo potete acquistare su Amazon) in versione a cubetti. Questo giocatore è conosciuto in rete come ‘ Junopii’, il quale ha pubblicato su Reddit alcuni screenshot del suo ultimo lavoro. Come possiamo vedere, queste immagini sembrano proporci una versione a cubetti dell’apprezzatissimo titolo d’avventura felino, con alcuni scorci del mondo di gioco che sono stati ricreati alla perfezione.

Il mondo di Stray è sicuramente uno dei più affascinanti che il mondo videoludico ha saputo proporci in questo 2022 ormai al termine. Una città futuristica piena di neon malridotti, vicoli bui, tanti robot dalle diverse personalità con i quali fare i discorsi più strambi e ovviamente l’elemento felino, che ha conquistato fin da subito gli amanti dei gatti. Ora, grazie a questo fan, una parte di quel mondo vive anche in Minecraft.