Santa Monica Studios c’è riuscita di nuovo ed ha pubblicato il nuovo God Of War Ragnarok, più grande, più imponente e (secondo la nostra recensione) ancora più bello del precedente. Nonostante una struttura di gioco sostanzialmente assimilabile a quella del precedente, Ragnarok ci riporta nei luoghi visti in passato ma li espande a dismisura aggiungendo moltissime cose da fare e tantissimi contenuti di cui usufruire. Ecco perché oggi vi presentiamo la guida ai trofei di God Of War Ragnarok: per aiutarvi ad ottenere l’ambito trofeo di Platino.

Cosa sapere sui trofei di Ragnarok prima di iniziare

In God Of War: Ragnarok esistono 36 trofei totali divisi nella seguente maniera:

Bronzo: 16 trofei

16 trofei Argento: 15 trofei

15 trofei Oro: 4 trofei

4 trofei Platino: 1 trofeo

Non esistono trofei legati al livello di difficoltà, né trofei che richiedono di ricominciare il gioco da capo. La maggioranza dei trofei si sbloccano semplicemente proseguendo all’interno della storyline, raccogliendo collezionabili e completando missioni secondarie.

Prima di cominciare con la lista dei trofei è bene dire una cosa:

LA GUIDA AI TROFEI PRESENTA SPOILER TANTO SULLA TRAMA PRINCIPALE DEL GIOCO QUANTO SUI CONTENUTI STESSI DEL TITOLO.

Quindi visionatela a vostro rischio e pericolo. Detto questo, iniziamo!

Trofei di bronzo

Figlio dei fiori

Raccogli un fiore in ognuno dei nove regni

Questo trofeo si ottiene completando la quest secondario “nove regni in fiore“; la missione in questione chiede al giocatore di raccogliere particolari fiori in ognuno dei regni che visiterete durante il corso della storia. La missione si attiva automaticamente raccogliendo il primo fiore insieme a Freya.

Topo di biblioteca

Ottieni tutti i libri

Questo trofeo si ottiene collezionando tutti i libri, una delle tipologie di collezionabili presenti nel mondo di gioco.

Il curatore

Ottieni tutti gli artefatti

Questo trofeo si guadagna ottenendo tutti gli artefatti, una delle tipologie di collezionabili presenti nel mondo di gioco

Dove tutto è iniziato

Equipaggia un incantesimo

Questo trofeo si ottiene equipaggiando un attacco runico; il primo attacco runico si può trovare a qualche ora dall’inizio del gioco.

Lucidatura a spunto

Potenzia un pezzo di armatura

Questo trofeo si ottiene in maniera naturale durante il corso del gioco semplicemente potenziando un upgrade di un qualsiasi pezzo di armatura presso la bottega di Brok e Sindri.

Chi ben comincia

Acquista un’abilità

Questo trofeo si ottiene in maniera naturale durante il corso del gioco sbloccando un abilità dopo aver ottenuto il necessario numero di punti esperienza.

Leader ribelle

Recupera il martello della ribellione

Questo trofeo si ottiene completando la missione secondaria “spirito di ribellione”, assegnata al giocatore da Durlin presso Svartalfheim. La missione secondaria è piuttosto guidata e pertanto non è difficile da completare.

Nuove amicizie

Prendi la sfera di Lunda

Questo trofeo si ottiene completando la missione secondaria “una sfera misteriosa”, assegnata al giocatore da Lunda presso Alfheim. Questa missione secondaria è molto guidata, con dei marker che indicheranno le posizioni da raggiungere per proseguire ed è di semplice completamento.

I TROFEI DI BRONZO INDICATI QUI SOTTO SONO LEGATI ALLA STORYLINE E PERTANTO SONO DA CONSIDERARSI COME PIENI DI MATERIALE SPOILER

Pelle d’orso

Affronta l’orso

Trofeo legato alla trama

Debito di sangue

Affronta il dio del Tuono

Trofeo legato alla trama

Rissa di strada

Affronta la valchiria misteriosa

Trofeo legato alla trama

La radice del problema

Affronta Nidhogg

Trofeo legato alla trama

Il calderone

Distruggi il calderone di Gryla

Trofeo legato alla trama

Accalappiacani

Affronta Garm

Trofeo legato alla trama

Il giusto castigo

Affronta Heimdall

Trofeo legato alla trama



L’unione fa la forza

Affronta il padre di tutti

Trofeo legato alla trama

Trofei d’argento

Pancia piena

Ottieni tutte le mele di Idun e tutti i corni di idromele sanguigno

Questo trofeo si ottiene dopo aver trovato tutte le istanze di 2 tipologie di collezionabili: le mele ddi Idun ed i corni di idromele sanguigno. Le prime servono ad aumentare la barra della salute di Kratos mentre i secondi ad aumentare la barra della rabbia. Questi oggetti si trovano all’interno delle casse nornane, un particolare tipo di cassa sparsa per tutto l’universo di gioco che necessità dela rottura di 3 sigilli runici nelle vicinanze per poter essere aperta. Qui trovate una guida specifica con tutte le posizioni di questi collezionabili.

Falange

Ottieni tutti gli scudi

Questo trofeo si ottiene dopo aver raccolto tutti gli scudi presenti all’interno della nuova fatica di Santa Monica Studios. Alcuni degli scudi si trovano soltanto dopo aver completato delle missioni secondarie, altri invece si ottengono come ricompensa per l’esplorazione. Qui trovate la guida che abbiamo scritto proprio riguardo gli scudi.

Ammazza-draghi

Crea il set di armatura Scaglie di drago

Questo trofeo si ottiene costruendo una delle armature più rare e importanti di tutto il gioco, specie per chi predilige uno stile di gioco molto aggressivo. L’armatura è composta da tre pezzi diversi (busto, braccia, gambe) ed ogni pezzo deve essere realizzato raccogliendo i giusti materiali. La maniera migliore per trovare i materiali è completare le missioni secondarie di tipo “caccia al drago”, posizionate tutte in prossimità del cratere (all’interno del regno di Vanaheim).

Chi ben prosegue

Ripara completamente l’amuleto di Yggdrasil

L’amuleto di Yggdrasil è un pezzo di equipaggiamento che si può potenziare con varie gemme, offrendo bonus passivi di vario genere. Inizialmente l’amuleto avrà pochissimi castoni a disposizione ma riparandolo è possibile aumentare il numero di gemme. Per ripararlo sarà necessario recuperare dei particolari castoni ottenibili all’interno di forzieri leggendari sparsi per la mappa di gioco. Per scoprire la posizione dei vari forzieri vi rimandiamo alla nostra guida ad hoc.

Addio a un amico

Partecipa al funerale

Per ottenere questo trofeo è necessario completare la missione secondarie “un funerale vichingo”. Questa missione si può ottenere parlando con Lunda presso la sua officina. Anche in questo caso parliamo di una missione secondaria piuttosto guidata: inizialmente sarà necessario recarsi presso la locanda di Nidavellir e poi sulle spiagge di Sverdsand.

Gufa del buon augurio

Libera gli Hafgufa

Questo trofeo si ottiene completando 2 missioni secondarie disponibili ad Alfheim ovvero “il segreto delle sabbie” e “canto delle sabbie”. Entrambe queste missioni prevedono che il giocatore riesca a liberare delle enormi creature chiamate Hafgufa; per fare ciò è necessario tagliare dei viticci utilizzando il leviatano, sfruttando anche i cristalli viola per far rimbalzare l’ascia.

Attenzione ad un elemento: per poter avere accesso a queste zone è necessario proseguire nel gioco di molto, ottenendo una particolare runa soltanto dopo essersi riappacificato con uno specifico personaggio.

Perdono

Libera il lyngbakr

Questo trofeo si ottiene completando la missione secondaria “il peso delle catene”, accettabile all’interno della zona di Svartalfheim. Questa missione prevede che il giocatore trovi una chiave e liberi qualcuno su indicazione di Mimir. Una volta liberata la creatura del lago per completare la missione è necessario spezzare le varie catene e interagire poi con l’occhio che si trova sotto la superficie dell’acqua, così da ottenere il trofeo.

Che bella giornata

Recupera Mardoll

Questo trofeo si ottiene completando la missione secondaria “Freya non ha pace”, accettabile all’interno della zona di Vanaheim. La missione in questione chiede al giocatore di cercare tre oggetti in una specifica zona di Vanaheim, distruggendoli poi. Completare questa missione secondaria ricompenserà il giocatore con una nuova arma da utilizzare nei panni di Kratos.

Specie invasive

Completa tutte le battute di caccia nel cratere

Questo trofeo si può completare soltanto dove aver completato tutte le battute di caccia presso “Il cratere”, la zona secondaria nascosta all’interno di Vanaheim che diventa disponibile verso metà gioco. Le battute di caccia non sono altro che sottomissioni in cui Kratos dovrà eliminare draghi o altre creature terribili al termine di missioni secondarie.

Ecco una lista di tutte le missioni da completare nelle varie zone del cratere:

Cratere Missione secondaria “Per Vanaheim”: boss Drago (impossibile perderla) Missione secondaria “Nel cuore della notte”: boss Dreki Missione secondaria “Il predatore notturno”: boss Fantasma Missione secondaria “Alla luce del sole”: boss Golem di pietra

Voragini Missione secondaria “Cieli in fiamme”: boss Drago Missione secondaria “Una buca tremante”: boss Drago

Giungla Missione secondaria “Una scia di morti”: boss Drago Missione secondaria “Ciò che giace di sotto”: 2 Dreki come boss Missione secondaria “Sentiero di distruzione”: boss Drago



Migliori amici

Accarezza Speki e Svanna

Per ottenere questo trofeo è necessario completare la missione secondaria “Istinti Animaleschi”, attivabile in quel di Midgard nella zona del Lago dei nove. La missione in questione prevede che il giocatore, nei panni di Kratos, faccia piazza pulita di ben quattro diversi accampamenti di banditi Kol, uomini rei di aver torturato in passato Speki e Svanna (i lupi che aiutano Kratos a muoversi per la zona). Dopo aver eliminato tutti e quattro i campi il sarà possibile tornare presso la slitta ed ottenere un’interazione unica con Speki e Svanna, permettendo così al giocatore di ottenere il trofeo.

Il giusto posto

Riporta tutti i lindwyrm a Ratatoskr

Per ottenere questo trofeo è necessario soddisfare la richiesta di Ratatoskr di riportare indietro ciò che è fuggito dalle radici di Yggdrasil; questo compito può essere affrontato solamente dopo aver sconfitto uno dei primi boss della trama di gioco. I vari lyndwirm da ritrovare si troveranno all’interno di sei diverse spaccature di Yggdrasil, sparse per i nove regni in cui è diviso il gioco.

Le stagioni della purezza

recupera i cervi delle quattro stagioni

Per ottenere questo trofeo è necessario completare la missione secondaria “Un cervo per ogni stagione”. Questa missione si sblocca soltanto dopo aver portato a termine la missione secondaria “Per Vanaheim”, subito dopo aver salvato un particolare personaggio durante il corso della trama principale. La missione in questione si può completare esplorando per bene la zona del Cratere, dove saranno nascosti i 4 cervi delle stagioni oggetto del trofeo.

Prove del fuoco

Completa tutte le sfide di Muspelheim.

Trofei d’oro

Pronto all’azione

Potenzia al massimo un set di armatura

Per ottenere questo trofeo è necessario portare almeno un intero set di armatura indosabbile da Kratos al livello 9, ovvero il massimo livello possibile. Per sbloccare questo trofeo bisogna portare al livello 9 tutti e 3 i componenti di un set (Braccia, petto, gambe). Tra tutte le armature la più semplice da potenziare al massimo è senza dubbio l’armatura di Surtr poiché le risorse necessarie al suo potenziamento sono ottenibili con sfide direttamente presenti nella regione di Muspelheim, lo stesso luogo dove è possibile trovarla.

Un grave errore

Affronta Re Hrolf

Questo trofeo per essere ottenuto chiede al giocatore di affrontare e sconfiggere Re Hrolf, un boss opzionale particolarmente difficile che si può incontrare interagendo con l’apposita lapide presso la tomba del Re, una location opzionale presente nella zona più a nord di Midgard. Prima di poter affrontare Re Hrolf, però, è necessario sconfiggere i suoi berserker, una serie di boss secondari sparsi per il mondo di gioco.

La vera regina

Affronta Gna

Questo trofeo è quello che probabilmente richiederà il maggior numero di sforzi perché è legato ad un compito tanto semplice quanto difficile: sconfiggere Gnà, la regina delle valchirie e boss più difficile dell’intero titolo.

Ragnarok

Combatti il padre di tutti

Trofeo collegato alla storia

Trofeo di platino

L’orso e il lupo

ottieni tutti i trofei

Complimenti, avete appena completato God Of War Ragnarok in tutte le sue parti!