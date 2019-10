Minecraft: un giocatore ha completato il titolo senza rompere neanche un singolo blocco

Un giocatore è riuscito a completare un'impresa che ha del sensazionale: completare Minecraft senza rompere un singolo blocco.

Come dice il nome stesso le basi di Minecraft sono essenzialmente due: minare e costruire. Nonostante questa geniale formula un giocatore ha deciso bellamente di farsi beffe di tutto ciò, arrivando addirittura a vedere i titoli di coda dell’opera di Mojang senza rompere neanche un singolo blocco. Un’impresa che, nel suo piccolo, ha veramente del sensazionale.

Hedgey, questo il nome dell’intrepido avventuriero, è infatti riuscito a compiere tutto ciò con semplicemente qualche raid nei villaggi, dei blocchi di TNT e un veramente fortunato portale di spawn finale. Anche la fortuna, quindi, sembra aver ricoperto un importante ruolo in tale impresa.

Un altro interessante modus operandi utilizzato da Hedgey per salvarsi la vita è stato quello del secchio d’acqua, utilizzato più e più volte dal giocatore per attutire le varie cadute e andare avanti con il gioco. Potete osservare tale geniale pratica in diverse occasioni, come ad esempio al minuto 9:55 del resoconto di tale impresa.

Se siete infatti interessati ad osservare da vicino le vicissitudini del coraggioso giocatore potete farlo comodamente qui sopra, dove un video di poco più di dieci minuti di durata vi guiderà in un’epica Odissea, dove il minare blocchi è assolutamente vietato.

Che ne pensate di questa notizia e di Minecraft in generale? Avete giocato al grande classico di Mojang e Microsoft o non vi siete mai approcciati al titolo in questione? Che ne pensate dell’impresa appena descritta: solo fortuna o anche tanta bravura? Avreste mai pensato fosse possibile fare qualcosa del genere in Minecraft? Esponeteci i vostri personali pensieri direttamente nei commenti!