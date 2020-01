Minecraft è la nuova IP più venduta nel Regno Unito: ecco tutte le classifiche

Minecraft è un titolo sandbox originariamente creato dal programmatore svedese Markus Alexej Persson e successivamente sviluppato e pubblicato dalla Mojang (acquistata poi dalla Microsoft). Il titolo ha avuto un enorme successo con il pubblico, anche dovuto a diversi video gameplay su youtube. Secondo i dati di vendita del Regno Unito, Minecraft è diventata la nuova IP più venduta negli ultimi anni sul territorio inglese.

La classifica parla specificatamente delle “nuove IP” più vendute e si compone nel seguente modo:

Minecraft (Microsoft/Sony/Nintendo) Destiny (Bungie/Activision Blizzard) Zumba Fitness (505 Games) Watch Dogs (Ubisoft) Kinect Sports (Microsoft) The Last of Us (Sony Interactive Entertainment) Dead Island (Koch/Deep Silver) L.A. Noire (Take 2/Rockstar Games) Dishonored (Bethesda) Titanfall (EA)

Minecraft, tecnicamente, ha debuttato nel 2009, ma la sua versione retail è uscita nel 2013 nel Regno Unito, quindi fa parte della classifica dello scorso decennio. Questa classifica non include inoltre tutti i nuovi brand di una determinata IP. Per esempio, Red Dead Redemption non è incluso perché è un seguito di Red Dead Revolver; al tempo stesso, è incluso nella classifica dei nuovi brand più venduti, che potete vedere qui sotto:

Minecraft (Microsoft/Sony/Nintendo) Red Dead Redemption (Take 2/Rockstar Games) Forza Horizon (Microsoft) Destiny (Bungie/Activision Blizzard) Skylanders (Activision Blizzard) Zumba Fitness (505 Games) Watch Dogs (Ubisoft) Kinect Sports (Microsoft) The Last of Us (Sony Interactive Entertainment) Dead Island (Koch/Deep Silver)

Queste classifiche, però, si basano solo sul numero di copie vendute. Facendo il conteggio basandoci sui guadagni, la classifica delle nuove IP più redditizie diventa:

Destiny (Bungie/Activision Blizzard) Minecraft (Microsoft/Sony/Nintendo) Watch Dogs (Ubisoft) Zumba Fitness (505 Games) The Last of Us (Sony Interactive Entertainment) Kinect Sports (Microsoft) Titanfall (EA) L.A. Noire (Take 2/Rockstar Games) Overwatch (Activision Blizzard) Dead Island (Koch/Deep Silver)

Infine, questa è la classifica dei nuovi brand (e non solo nuove IP) che hanno guadagnato di più nell’ultimo decennio:

Red Dead Redemption (Take 2/Rockstar Games) Destiny (Bungie/Activision Blizzard) Minecraft (Microsoft/Sony/Nintendo) Forza Horizon (Microsoft) Watch Dogs (Ubisoft) Skylanders (Activision Blizzard) Zumba Fitness (505 Games) The Last of Us (Sony Interactive Entertainment) Kinect Sports (Microsoft) Titanfall (EA)

Tutti i dati sono stati forniti da GfK Entertainment, che tiene traccia delle unità fisiche vendute nel Regno Unito, uno dei mercati più importanti d’Europa e importante indicatore nel comprendere l’andamento generale di un videogame.