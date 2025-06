"Chase the Skies", questo il nome scelto da Mojang per il prossimo grande update di Minecraft (acquistabile su Instant-Gaming) che punta a trasformare radicalmente il modo in cui i giocatori esplorano e interagiscono con il mondo cubettoso più famoso dei videogiochi. La scelta del nome non è casuale e riflette l'obiettivo principale: portare l'avventura verso l'alto, letteralmente, con nuove creature volanti e meccaniche di gioco pensate per l'esplorazione aerea. Sebbene Mojang non abbia ancora annunciato una data di lancio ufficiale, è chiaro che questo aggiornamento rappresenta una delle evoluzioni più ambiziose per il titolo.

Al centro dell'aggiornamento troviamo l'Happy Ghast, una nuova creatura che si distingue come la prima vera cavalcatura volante del gioco. Questa versione amichevole del tradizionale Ghast non è solo un mob carismatico, ma introduce un sistema completamente nuovo di trasporto aereo. I giocatori potranno cercare, allevare e addestrare questi esseri fluttuanti, trasformandoli in fidati compagni di viaggio che permetteranno di solcare i cieli del mondo di Minecraft con una libertà mai sperimentata prima.

Ottenere un Happy Ghast non sarà tuttavia un'impresa semplice. Il processo richiede un'avventura nel Nether, dove i giocatori dovranno individuare i Ghast essiccati, spesso nascosti vicino a strutture fossili sotto forma di blocchi speciali. In alternativa, questi possono essere creati combinando lacrime di ghast con un blocco di soul sand. Una volta recuperati, i Ghast essiccati dovranno essere trasportati nell'Overworld e immersi in acqua per riportarli in vita, trasformandoli negli Happy Ghast pronti per essere addomesticati.

La meccanica di cavalcatura aerea rappresenta una svolta decisamente importante per il gameplay di Minecraft, offrendo una prospettiva completamente nuova sull'esplorazione del mondo. Gli Happy Ghast consentiranno ai giocatori di raggiungere luoghi inaccessibili, superare ostacoli naturali e scoprire il paesaggio da un punto di vista completamente inedito.

L'introduzione dell'Happy Ghast si inserisce in una più ampia strategia di Mojang volta a rinnovare l'esperienza di gioco senza snaturarne l'essenza. Questa creatura non è solo un mezzo di trasporto, ma diventa un vero e proprio compagno di avventura, aggiungendo un elemento di legame emotivo tra il giocatore e il mondo di gioco. La possibilità di addestrare e personalizzare la propria cavalcatura volante apre inoltre le porte a nuove forme di espressione creativa all'interno dell'universo cubettoso.

Miglioramenti tecnici e nuove funzionalità

"Chase the Skies" non si limita ad introdurre una nuova creatura, ma porta con sé un pacchetto di novità pensate per migliorare l'esperienza complessiva. Tra quelle più interessanti figura una barra di ricerca dedicata ai giocatori, strumento che semplificherà notevolmente la localizzazione di altri utenti nelle partite multiplayer. Questa funzionalità risponde a una richiesta di lunga data della community, rendendo le sessioni collaborative più fluide e immediate.

Un'altra aggiunta pratica sarà rappresentata dai guinzagli migliorati, che permetteranno di gestire con maggiore facilità gli animali addomesticati durante gli spostamenti. Questa semplice ma efficace modifica promette di risolvere una delle frustrazioni più comuni tra i giocatori di Minecraft: la difficoltà nel trasportare più creature contemporaneamente durante le esplorazioni.

Sul fronte tecnico, l'aggiornamento si inserisce nel programma "Vibrant Visuals" di Minecraft, l'iniziativa di Mojang volta a modernizzare l'aspetto grafico del gioco pur mantenendone lo stile iconico. Gli interventi includeranno nuovi modelli, effetti particellari migliorati e un sistema di illuminazione rinnovato che renderà l'esperienza visiva più ricca e coinvolgente. Questi affinamenti grafici, uniti alle nuove meccaniche di gameplay, mirano a dare nuova vita a un titolo che, nonostante gli anni, continua a evolversi e reinventarsi.