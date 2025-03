Minecraft, immagini leak svelano un nuovo gioco della serie

L'universo di Minecraft continua a espandersi in direzioni sempre nuove, mentre Microsoft capitalizza sul suo fortunato investimento fatto ormai diversi anni fa con l'acquisizione di Mojang. Dopo aver diversificato il brand attraverso vari spin-off che hanno esplorato generi diversi dal sandbox originale, ora sembra che un nuovo capitolo stia per arricchire questo colorato mosaico videoludico. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, un seguito di Minecraft Dungeons (acquistabile su Amazon) sarebbe nelle fasi avanzate di sviluppo, portando avanti l'esperienza cooperativa che ha conquistato milioni di giocatori dal suo lancio nel 2020.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Noto internamente come "Project Spicewood", questo nuovo titolo rappresenterebbe il naturale proseguimento dell'avventura dungeon crawler che ha saputo conquistarsi uno spazio autonomo nell'ecosistema Minecraft. Le fonti suggeriscono che il nome definitivo potrebbe essere proprio "Minecraft Spicewood", sebbene sia prassi comune che titoli provvisori subiscano modifiche prima dell'annuncio ufficiale.

L'informazione proviene principalmente da un leaker noto come @X0X_LEAK, che ha condiviso non solo dettagli sul progetto ma anche alcune immagini che mostrano presumibilmente il gioco in fase di sviluppo. Secondo quanto riportato, il titolo sarebbe in lavorazione da almeno due anni, un periodo significativo che suggerisce un possibile annuncio nel prossimo futuro.

Tra le informazioni trapelate, particolare attenzione meritano i dettagli sulle aree principali che caratterizzeranno questa nuova avventura. Il leak menziona quattro regioni distintive: "Honeycomb Fields" (un'area a tema apiario), "Desert" (un ambiente desertico), "Forest" (una zona boschiva) e "Town" (un'ambientazione urbana).

Questa diversificazione degli ambienti suggerirebbe un'evoluzione significativa rispetto al primo Minecraft Dungeons, con paesaggi più variegati e potenzialmente meccaniche di gioco specifiche per ciascuna regione. La presenza di questi quattro biomi distinti si allinea con la tradizione di Minecraft di offrire esperienze di gioco diverse in base all'ambiente esplorato.

Come per tutte le fughe di notizie non ufficiali, è necessario mantenere un certo grado di scetticismo. Le immagini condivise potrebbero essere state manipolate, e i dettagli forniti potrebbero rivelarsi imprecisi o completamente errati. Microsoft e Mojang non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito a questo presunto sequel.

Il fatto che Minecraft Dungeons sia stato lanciato nel maggio 2020 rende plausibile l'ipotesi di un seguito in arrivo, considerando i tempi tipici di sviluppo nel settore videoludico. Tuttavia, senza un annuncio ufficiale, tutte queste informazioni rimangono nel campo delle speculazioni.

L'espansione continua dell'universo cubettoso

Questa potenziale nuova uscita si inserisce in un momento di grande fermento per il franchise. Mentre i fan attendono dettagli su Project Spicewood, l'universo di Minecraft sta per debuttare anche sul grande schermo con un adattamento cinematografico di cui è stato recentemente rilasciato il trailer finale.

La strategia di Microsoft appare chiara: diversificare l'offerta legata al brand Minecraft per raggiungere pubblici differenti mantenendo inalterata l'essenza che ha reso il gioco originale un fenomeno globale. Dal sandbox originale ai dungeon crawler, fino alle produzioni cinematografiche, l'impero di Minecraft continua a costruire il proprio successo mattoncino dopo mattoncino.