Minecraft: ricreato tutto il primo livello di Super Mario Bros

Minecraft è il sandbox per eccellenza, nonché uno dei videogiochi più giocati e di successo da oltre due generazioni. Uscito praticamente su qualsiasi piattaforma esistente sul mercato, il titolo targato Mojang continua a stupire gli appassionati con la sua malleabilità estrema. Ogni settimana, infatti, ci troviamo a mostravi alcune delle creazioni più geniali e curiose che prendono vita all’interno del gioco, come per esempio quanto è stato fatto di recente da questo giocatore.

La grande forza di Minecraft è che come gioco è riuscito ad entrare nelle grazie di tantissimi tipi di videogiocatori. Il creatore di questa opera, infatti, è un grande amante del Re dei platform Super Mario Bros, e ha voluto omaggiare il gioco Nintendo realizzando all’interno del sandbox tutto il primo livello del gioco uscito su NES. L’opera dell’utente conosciuto con il nickname di TheBestTomatoKing è stata pubblicata di Reddit con una clip video che ci mostra quanto il ragazzo è riuscito a fare.

Spostandosi pian piano verso destra, il creatore ci mostra con quale cura ha voluto ricreare tutto il primo livello di Super Mario Bros. Dalle piattaforme, ai cubi dei power up e fino a Mario e i nemici, tutto è stato posizionato all’interno del livello con una precisione millimetrica. Sebbene il tutto rimanga statico, il giocatore è riuscito a rievocare benissimo le sensazioni del grande capolavoro di casa Nintendo.

Da quel che ha dichiarato l’utente du Reddit, questo sembra essere solo l’inizio del suo progetto su Minecraft, dato che, si è domandato se realizzare tutti i 32 livelli che compongono Super Mario Bros. L’accoglienza da parte degli appassionati è stata calorosa, e di sicuro c’è curiosità nel vedere come verranno realizzati i livelli più complessi del grande classico Nintendo.