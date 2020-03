Minecraft: studenti giapponesi si diplomano sul gioco Mojang

L’attuale pandemia scatenata dal COVID-19 sta sicuramente mettendo sottosopra le nostre vite quotidiane. Sono ormai mesi che il mondo tende a confrontare questa minaccia, trovando metodi alternativi per diminuire il più possibile i contagi. Questa particolare situazione ha spinto molti stati e paese (incluso quello italiano) a sospendere gran parte delle attività lavorative e scolastiche. Tuttavia davanti a questa pandemia, i giapponesi sono riusciti a trovare un modo alternativo per far diplomare gli alunni delle scuole elementari sfruttando l’opera videoludica Minecraft.

A differenza del nostro paese, in Giappone l’anno scolastico si conclude durante il mese di marzo. Purtroppo per colpa dell’attuale situazione mondiale, molti ragazzini che sono giunti al termine del loro percorso scolastico elementare si sono ritrovati costretti a “rimandare” i festeggiamenti. Tuttavia i piccoli ragazzi sono riusciti a trovare un metodo alternativo per festeggiare al meglio la fine dell’anno scolastico, ovvero organizzare una sessione di gioco su Minecraft.

Molti giovani alunni (ormai diplomati) hanno deciso di ritrovarsi su Minecraft per dar vita a una sorta di festa “privata”. I ragazzi hanno festeggiato al meglio dedicandosi a creare l’ambientazione adatta all’evento. Una volta raggiunto l’obbiettivo i “neo-diplomati” si sono dedicati a festeggiare (anche in maniera autonoma) il loro traguardo scolastico. La festa in questione è stata testimoniata anche da svariate foto che sono finite anche su vari social (come Twitter).

Una vicenda che sicuramente può dare speranza a molti giovani che in questo momento affrontano momenti strani nella loro vita. Ancora una volta il mondo videoludico ci dimostra che “un semplice gioco” può dare speranza e gioia a moltissime persone. Siamo sicuri che questa particolare situazione spingerà sempre più gente ad essere creativa (e magari anche dare sfogo alla propria creatività usando Minecraft).