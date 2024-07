Minecraft, sono queste le prime immagini del film?

Il mondo di Minecraft sta per fare il suo debutto sul grande schermo. Nonostante la produzione sia in corso da tempo, finora non erano emerse immagini ufficiali del film. Recentemente, però, alcune presunte foto dal set sono trapelate online, offrendo uno sguardo su quello che potrebbe essere lo stile visivo della pellicola.

Il film, prodotto da Legendary Pictures e Warner Bros, sarà un live action con attori in carne ed ossa. Questa scelta ha sollevato molte domande su come il caratteristico stile grafico di Minecraft, fatto di cubi e pixel, potrebbe essere adattato a un contesto realistico.

Le immagini trapelate

Le immagini diffuse online, la cui autenticità non è stata confermata, mostrano alcuni dei personaggi principali del film, tra cui:

Steve, interpretato da Jack Black

Un creeper

Altri mob (creature) del gioco

L'aspetto dei personaggi sembra unire elementi realistici a forme cubiche, creando un effetto visivo particolare e per certi versi inquietante.

La trama del film

Secondo le informazioni trapelate, la storia seguirebbe le avventure di Steve, che si è creato una vita nell'Overworld insieme al suo amico lupo Dennis. La situazione si complica quando la malvagia Malgosha cattura Dennis, costringendo Steve a collaborare con quattro nuovi arrivati per salvarlo.

Il risultato è una sorta di versione iperrealista di creature normalmente stilizzate.

Il film di Minecraft promette di essere un'esperienza visiva molto particolare, che cercherà di tradurre l'estetica del popolare videogioco in un contesto cinematografico. Mentre attendiamo conferme ufficiali e il primo trailer, queste immagini hanno già acceso la curiosità dei fan e alimentato le discussioni online.

Con le riprese ormai completate, non dovrebbe mancare molto prima di poter vedere qualcosa di ufficiale sul film di Minecraft. Resta da vedere come il pubblico reagirà a questa interpretazione del celebre mondo di cubi una volta che arriverà nelle sale cinematografiche.