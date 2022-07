Ormai torniamo sempre più di frequente a parlarvi di tutte quelle che sono le più recenti creazioni dei fan su Minecraft. Non scopriamo di certo oggi che il sandbox targato Mojang è l’esperienza perfetta per ogni genere di giocatore che ama dare sfogo alla propria creatività, e solo di recente sono state realizzate opere fan-made di alto livello come una mod che trasforma il gioco in un emulo di Satisfactory, o un fan che ha trasformato i mob del titolo nei personaggi e nemici di Super Mario.

Con tutte le grandi proprietà intellettuali che esistono al giorno d’oggi, non poteva mancare una creazione fan-made che mettesse insieme Minecraft e Star Wars. Il tutto è stato realizzato da un utente conosciuto su Reddit con il nickname di ‘Number1Nathan’, il quale ha mostrato in un breve filmato come sia possibile personalizzare le nuvole del gioco nella sua versione Bedrock. Come possiamo vedere dal video, il primo pensiero che è venuto in mente a questo appassionato è stato quello di fare un tributo a Star Wars.

Con molta inventiva, qualche modifica delle texture e un semplice gioco di prospettive, possiamo notare come sia stato utilizzato questo trucchetto della Bedrock Edition di Minecraft per ricreare l’iconica scena d’apertura di Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza. Quel tipo di titoli di testa sono presto diventati un segno riconoscibile di tutta la saga spaziale creata dalla mente di George Lucas, e ora in qualche modo è possibile citare questo storico elemento ance nel sandbox di Mojang.

Certo, come potete vedere il risultato non è esattamente uguale ai titoli di testa originali del film, ma è sicuramente affascinante vedere come Minecraft sia ancora popolato da tutta una serie di appassionati che hanno voglia di sfogare la propria creatività in modi sempre originali e inaspettati.