Nel mondo fatto a cubetti di Minecraft non ci si stanca mai, anzi, a dirla tutta sembra che sia impossibile non trovare qualcosa da fare nel titolo targato Mojang. Più e più volte abbiamo riportato sulle nostre pagine digitali tutta una serie di creazioni fan-made realizzate proprio all’interno del sandbox di successo. Da mob dalle fattezze dei personaggi e nemici di Super Mario fino a creazioni che vanno a omaggiare la quarta stagione di una delle serie TV più popolari del periodo, ovvero Stranger Things, nel fantastico mondo di Minecraft ce n’è per tutti.

Questa volta parliamo di una mod chiamata ‘Create’ grazie alla quale si può giocare a Minecraft in uno stile totalmente nuovo. Questa creazione si ispira a un altro sandbox molto popolare, Satisfactory, il quale si basa tutto sulla creazione di meccanismi e macchinari interconnessi. La mod in questione è stata rilasciata nel 2019, e da allora continua ad aggiornarsi migliorando sensibilmente i contenuti che vengono proposti ai giocatori.

Ad oggi la mod Create ha totalizzato la bellezza di 24 milioni di download, i quali testimoniano l’apprezzamento e la grande qualità di questo lavoro fan-made. Di recente questa mod è tornata a brillare dopo che si è aggiornata alla versione 0.5, all’interno della quale vengono inseriti tutta una serie di oggetti che consentono ai giocatori di costruire delle vere e proprie ferrovie funzionanti fatte di ingranaggi e meccanismi talvolta anche parecchio complessi.

Oltre a un video presente su YouTube, grazie al quale potete vedere tutte quelle che sono le infinite potenzialità di questa mod, è possibile fare un salto anche sulla pagina ufficiale di questa creazione, all’interno della quale potete trovare tutta una serie di contenuti insieme ai vari tutorial per installare correttamente questa fantastica mod all’interno di Minecraft.