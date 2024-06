Miyamoto si accontenta di poco, gli basta creare blockbuster da 30 milioni di copie vendute

Shigeru Miyamoto, leggenda vivente del panorama videoludico, e mente creativa dietro alcuni dei più grandi successi di Nintendo, ha recentemente dichiarato quale sarebbe, secondo lui, la miglior strategia da adottare per il futuro della compagnia.

Durante un'intervista, Miyamoto ha sottolineato che per mantenere la stabilità finanziaria e poter continuare a innovare come fatto fino a ora, Nintendo deve puntare a sviluppare un gioco che venda, almeno, 30 milioni di copie ogni 3, massimo 5, anni.

Questa dichiarazione mette in luce l'importanza di creare titoli di qualità che possano avere un impatto significativo sul mercato globale dei videogiochi e, soprattutto, attrarre tutte le tipologie di utenza, non solo alcune nicchie ben definite.

La filosofia di Miyamoto è radicata nell'idea che, per sostenere un'azienda come Nintendo, non basti creare giochi di successo, ma sia necessario creare fenomeni culturali e di massa.

Questo approccio è stato dimostrato con titoli come "Mario Kart 8 Deluxe", "Animal Crossing: New Horizons", "Super Smash Bros. Ultimate" e "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", tutti giochi che hanno superato, o addirittura raddoppiato, la soglia suggerita dei 30 milioni di copie vendute.

Questi giochi non solo hanno ottenuto un grande successo commerciale, ma hanno anche avuto un impatto duraturo sui giocatori di tutto il mondo, diventando parte integrante della cultura pop.

Nintendo, sotto la guida di Miyamoto e di altri game designer, ha sempre puntato sull'innovazione e sulla qualità. La loro capacità di reinventarsi, e di creare esperienze di gioco uniche, è ciò che ha permesso all'azienda di rimanere rilevante nel corso dei decenni.

La sfida, ora, è continuare su questa strada, mantenendo alta la qualità dei giochi e riuscendo a sorprendere il pubblico con ogni nuova uscita e con ogni nuova console.

In conclusione, la visione di Miyamoto per Nintendo non è solo una strategia di vendita, ma una vera e propria filosofia di sviluppo che mira a creare esperienze indimenticabili per i giocatori e, per certi aspetti, fa trasparire quella Nintendo Difference tanto decantata nel corso degli ultimi oltre trent'anni.

Con questa mentalità, Nintendo continuerà a essere un pilastro nell'industria dei videogiochi, capace di influenzare, e ispirare, le prossime generazioni di giocatori.