Con l’arrivo della Season 1 Reloaded, Activision ha ufficialmente dato il via a una serie di iniziative per Call of Duty: Modern Warfare 2. La prima e forse la più importante, almeno lato publisher, è sicuramente l’arrivo dei free weekend di gioco, che daranno la possibilità di provare gratuitamente il titolo e che da oggi in avanti saranno ovviamente più frequenti, esattamente come avvenuto con le scorse iterazioni.

Come si accede al primo weekend gratis di Modern Warfare 2

Il primo di una lunga serie di prove gratuite del gioco si terrà già a partire da oggi, giovedì 15 dicembre 2022. Tutti coloro che sono interessati a provare lo shooter di Infinity Ward potranno scaricare i file di gioco su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. La prova durerà fino a lunedì 19 dicembre alle ore 19:00 italiane.

Quali sono i contenuti del free weekend?

Nonostante la build da scaricare sarà effettivamente quella completa, in realtà i giocatori che parteciperanno al free weekend di Call of Duty: Modern Warfare 2 non potranno avere accesso a tutto il gioco completo. Nel dettaglio, solamente la componente multiplayer sarà disponibile e neanche nella sua interezza.

Come specificato da Activision, i giocatori avranno a disposizione solamente tre mappe (Shipment, Farm 18 ed El Asilo), sulle quali potranno giocare 4 modalità diverse, ovvero Team Deathmatch, Uccisione Confermata, Dominio e Postazione. Nonostante i contenuti sembrino pochi, in realtà sono più che sufficienti a farsi un’idea sul gioco. In aggiunta, tutte queste modalità e queste mappe sono giocabili anche sfruttando la nuova modalità in terza persona, con la telecamera che si posiziona dietro le spalle dei giocatori.

Call of Duty Modern Warfare 2 è disponibile dal 28 ottobre 2022 su PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Il gioco ha ricevuto due importanti aggiornamenti: il primo, datato 16 novembre 2022, che ha introdotto la Stagione 1 e il primo Battle Pass (oltre che Warzone 2), e il secondo nella giornata di ieri, con una nuova mappa, una nuova arma e i tanto attesi raid.