Con il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 avvenuto nella giornata odierna, è calato anche il velo su alcuni tipi di contenuti aggiuntivi esclusivi per i contenuti PlayStation. Contenuti che hanno già infiammato social network come Twitter e ritenuti leggermente troppo oltre per un gioco online con la possibilità di abilitare il cross play tra le varie piattaforme.

Come riportato su Twitter, infatti, i giocatori PlayStation che giocano a Call of Duty: Modern Warfare 2 possono ottenere una serie di vantaggi non da poco. Tra questi troviamo uno spazio in più per l’equipaggiamento e doppi punti esperienza ogni mese, oltre che un bonus a livello di XP per tutti coloro che giocano in party da console. Tutto questo unito ai Combat Pack, che includono anche dei progetti per le armi.

Ovviamente questo genere di contenuti ha generato una serie di discussioni, soprattutto considerando le affermazioni del CMA sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Secondo il CMA e Sony, la presenza di Call of Duty sul Game Pass con relativi vantaggi sarebbe un danno ai consumatori, ma secondo alcuni utenti la stessa cosa sta accadendo già adesso, con i giocatori PlayStation che hanno accesso a vantaggi decisamente importanti, almeno secondo l’opinione dei giocatori.

Wtf is this shit. Exclusive PlayStation advantages with permanent xp gains and extra loadouts?! This crosses the line. #xbox #ModernWarfare2 #MWII pic.twitter.com/WWySvscV5p — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) October 27, 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile a partire da oggi su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. In futuro la serie potrebbe anche sbarcare su Nintendo Switch, a patto ovviamente che Microsoft riesca a completare l’acquisizione di Activision Blizzard. L’intento di Phil Spencer, infatti, è quello di trattare il franchise esattamente come Minecraft, anche se ovviamente almeno per ora è ancora presto per scoprire quali saranno le prossime apparizioni della serie. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.