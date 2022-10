Sembra incredibile, ma è successo davvero. Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato infatti venduto con un piccolo bug, che ha causato la presenza di uno dei cheat più famosi nel mondo dei giochi online, ovvero il Wallhack. Una situazione decisamente assurda, che Activision e Infinity Ward hanno però deciso di prendere in mano fin da subito, per evitare che tutto ciò abbia ripercussioni all’interno delle partite.

Come riportato online, il glitch permetteva l’esecuzione del Wallhack. Il tutto avveniva semplicemente utilizzando il sistema di ping del gioco, che permette di segnalare al team un avversario in una determinata posizione. Purtroppo in Call of Duty: Modern Warfare 2 il ping non rimaneva nella posizione segnalata, ma permetteva di tracciare l’avversario, rilevandone dunque qualsiasi tipo di movimento. Si tratta dello stesso, identico sistema del Wallhack, uno dei cheat più utilizzati nei giochi online e uno dei più venduti.

Per correre ai ripari, Infinity Ward ha deciso di disabilitare il sistema di ping. Attualmente non è possibile dunque segnalare la posizione di un nemico ai propri avversari. Chiaramente il tutto non dovrebbe durare tantissimo: il problema dovrebbe essere proprio in queste ore in corso di risoluzione ed è molto probabile che il team di sviluppo lancerà un aggiornamento interno per risolvere il tutto.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ha debuttato il 28 ottobre 2022 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Il lancio è stato un successo anche su Steam, dove il gioco è stato trai più giocati nelle ore successive alla sua disponibilità. Un chiaro segnale di come il ritorno della serie sul client di Valve fosse decisamente atteso. In precedenza, infatti, il franchise era unicamente disponibile su Battle.net. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.