Con la release di Call of Duty: Modern Warfare 2 i giocatori si stanno chiedendo dove sia finita la colonna sonora ufficiale del gioco. Da una settimana, infatti, il titolo è oramai disponibile per console PlayStation, Xbox e PC ma non c’è traccia dei brani che accompagnano i vari elementi del gioco.

C’è un motivo se la soundtrack ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2 non è ancora uscita, ed è da ricercarsi nell’allontanamento della compositrice, Sarah Schachner. La compositrice ha infatti deciso di non lavorare più a nessun tipo di contenuto musicale per la serie, tanto da non voler essere coinvolta in nessun processo di mixing e mastering. Tutto nasce da una nuova direzione, chiesta da Stephen Miller, che non ha trovato il favore dell’autrice.

Nel suo messaggio diffuso su Twitter, Schachner ha dichiarato che non ha nessun controllo sulla musica presentata nel gioco e che ciò che verrà pubblicato non sarà frutto del suo lavoro. Tutti i suoi lavori, inoltre, sono nelle mani di altre due figure coinvolte nel processo creativo, che purtroppo non sarà mai possibile ascoltare. Chiaramente tutto ciò ha portato a un ritardo nella pubblicazione della colonna sonora e non sappiamo quanto impatterà a livello puramente lavorativo per i prossimi contenuti di Call of Duty. Allo stato attuale, infatti, non sappiamo se il posto di Schachner sia stato rimpiazzato da qualche altro compositore o compositrice oppure no.

Many of you have been asking about the MWII soundtrack release.

Here is my statement regarding that: pic.twitter.com/UEqgpCTjUg — Sarah Schachner (@SarahSchachner) November 3, 2022

La colonna sonora è solamente uno degli ultimi problemi che hanno afflitto Call of Duty: Modern Warfare 2, che tra bug del day one e una recente disputa che rischia di privare i giocatori di una particolare mappa, non sembra vivere un ottimo momento, almeno a livello puramente relazionale con il pubblico. La speranza è che tutti questi disguidi riescano a rientrare il prima possibile, anche per mettere fine a notizie di questo genere.